Πέτρος Κωστόπουλος: Αυτό είναι το εξώφυλλο του νέου Nitro που κυκλοφορεί την Τετάρτη 7 Ιουλίου

Έτοιμος να κυκλοφορήσει το Nitro στη νέα του μορφή ύστερα από 10 χρόνια είναι ο Πέτρος Κωστόπουλος. Μάλιστα όπως έχει αποκαλύψει ο γνωστός εκδότης το νέο «Nitro» θα κυκλοφορεί ως ένα τριμηνιαίο «coffee table magazine».

Το νέο Nitro που θα κυκλοφορήσει αύριο, Τετάρτη 7 Ιουλίου και όπως γνωστοποίησε με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Πέτρος Κωστόπουλος θα έχει σαν εξώφυλλο ένα σύγχρονο τσαρούχι, το οποίο συνοδεύεται από τον τίτλο «Μπορούμε να το καταφέρουμε».

Στην ανάρτησή του ο Πέτρος Κωστόπουλος συνοδεύει το εξώφυλλο με τη λεζάντα. «Nitro, part 2.Never in the right order.Τριμηνιαιο coffee table magazine.7/7/2021».

Δείτε το εξώφυλλο του νέου Nitro