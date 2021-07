Λαίδη Κίτι Σπένσερ: Η ανιψιά της πριγκίπισσας Νταϊάνα παντρεύτηκε δισεκατομμυριούχο και 32 χρόνια μεγαλύτερο της

Η 30χρονη ανιψιά της πριγκίπισσας Νταϊάνα, λαίδη Κίτι Σπένσερ παντρεύτηκε τον 62χρονο δισεκατομμυριούχο σύντροφό της, Μάικλ Λιούις στη Ρώμη. Σε μία αριστοκρατική τελετή στη Βίλα Αλντομπραντίνι, το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους αιώνιας πίστης και αφοσίωσης, κόντρα στην παράδοση αφού τη νύφη παρέδωσαν τα δύο αδέρφια της.

Η λαίδη Κίτι Σπένσερ φόρεσε ένα εντυπωσιακό νυφικό δημιουργία των Dolce & Gabbana - σε ντεφιλέ των οποίων έκανε τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα ως μοντέλο, το 2017. Το μακρυμάνικο νυφικό από δαντέλα θύμισε σε πολλούς εκείνο -δια χειρός Σάρα Μπάρτον του οίκου Αλεξάντερ Μακουίν που φόρεσε η Κέιτ Μίντλετον στον δικό της γάμο, το 2011. Εκτός από το νυφικό, όμως, ο ιταλικός οίκος υψηλής ραπτικής επιμελήθηκε κι άλλες τέσσερις δημιουργίες για την Κίτι.

Η λαίδη Κίτι Σπένσερ είναι η κόρη του νεότερου αδερφού της Νταϊάνα, Ερλ Σπένσερ και πρώτη ξαδέρφη των Γουίλιαμ και Χάρι. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, Γουίλιαμ και Χάρι δεν πήγαν στον γάμο της ξαδέρφης τους παρά το γεγονός ότι διατηρούν στενές σχέσεις.

Lady Kitty Spencer chose to wear Dolce&Gabbana on the most important day of her life. For this unique event, #DolceGabbana created a number of exclusive hand-made gowns. #DGCelebs #DGFattoAMano pic.twitter.com/FCz9RK6QdA

Το ζεύγος είχε κάνει την πρώτη δημόσια εμφάνισή του τον Ιούνιο του 2019 στα Χάμπτονς, ενώ έξι μήνες μετά, τον Ιανουάριο του 2020 ανακοινώθηκε και ο αρραβώνας του μοντέλου με τον Νοτιοαφρικανό δισεκατομμυριούχο - μετά από περίπου δύο χρόνια σχέσης. Παρόλα αυτά, καθυστέρησαν τον γάμο τους λόγω της πανδημίας κορονοϊού.

Congratulations to Lady Kitty Spencer and Michael Lewis who got married yesterday at Villa Aldobrandini in Frascati, Italy 🇮🇹 🥳



From now on Kitty will be styled as Lady Kitty Lewis! 👑 pic.twitter.com/wAINPJw6BL