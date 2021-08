Η Christina Applegate διαγνώστηκε με σκλήρυνση κατά πλάκας. Η 49χρονη ηθοποιός, Christina Applegate, που έγινε γνωστή στην Ελλάδα μέσα από την τηλεοπτική σειρά «Παντρεμένοι με Παιδιά» έγραψε στο Twitter την Τρίτη, αποκαλύπτοντας ότι πάσχει από τη σκλήρυνση κατά πλάκας, η οποία επηρεάζει το κεντρικό νευρικό σύστημα.

Συγκεκριμένα η Christina Applegate έγραψε: «Γεια σας φίλοι. Πριν από κάποιους μήνες διαγνώστηκα με σκλήρυνση κατά πλάκας. Είναι ένα παράξενο ταξίδι. Όμως έχω στήριξη από ανθρώπους που γνωρίζω, που έχουν επίσης την ίδια ασθένεια. Είναι ένας δύσκολος δρόμος. Όμως, όπως γνωρίζουμε, ο δρόμος συνεχίζεται. Εκτός αν τον εμποδίσει κάποιος μ@λ.... Ένας από τους φίλους μου που έχει σκλήρυνση είπε ''ξυπνάμε και κάνουμε όλα αυτά που πρέπει''. Και αυτό κάνω. Γι'αυτό τώρα ζητώ να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μου. Όσο βιώνω αυτή την κατάσταση. Σας ευχαριστώ."

Hi friends. A few months ago I was diagnosed with MS. It’s been a strange journey. But I have been so supported by people that I know who also have this condition. It’s been a tough road. But as we all know, the road keeps going. Unless some asshole blocks it.