Η Παρασκευή Κερασιώτη, η πρώην παίκτρια του GNTM, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δύο αποκαλυπτικές ασπρόμαυρες φωτογραφίες και έστειλε ένα μήνυμα για το «body positivity». Το 20χρονο μοντέλο που έφτασε στην τελική τριάδα του διαγωνισμού μόδας και αυτή την περίοδο εργάζεται ως σερβιτόρα στη Μύκονο, πόζαρε τόπλες φορώντας μόνο το κάτω μέρος του μαγιό της σε μία ερημική παραλία και στη λεζάντα των φωτογραφιών έγραψε: «Love your body, love yourself, you are unique🖤» (Αγάπα το σώμα σου, αγάπα τον εαυτό σου, είσαι μοναδική).

Δείτε την ανάρτησή της

Παρασκευή Κερασιώτη - GNTM: Έγινα για λίγο σερβιτόρα γιατί δεν είμαστε όλοι πλούσιοι

H Παρασκευή Κερασιώτη άφησε για λίγο το μόντελινγκ για να εργαστεί ως σερβιτόρα στη Μύκονο. Η κάμερα του Mykonos Live Tv γνωστοποίησε την παρουσία της σε γνωστή κρεπερί, και η εκπομπή Happy Day, το είχε μετέδωσει. «Τον τελευταίο καιρό δουλεύω στη Μύκονο διότι λόγω της κατάστασης, του κορονοϊού μόνο με το μόντελινγκ δεν βγαίνει. Η βασική μου δουλειά και η λατρεία μου είναι το μόντελινγκ. Επέλεξα να κάνω μία δουλειά για να τα βγάλω πέρα. Το μόντελινγκ δεν θα το παρατήσω ποτέ. Το ότι επέλεξα για λίγο καιρό να κάνω αυτή τη δουλειά δεν σημαίνει ότι τα παρατάω. Το κάνω για να μπορέσω να βοηθήσω τον εαυτό μου και την οικογένειά μου. Δεν είμαστε όλοι πλούσιοι. Έχουμε και κάποιες ανάγκες οπότε μέσα με από τις δουλειές που κάνω βοηθάω και την οικογένειά μου και είμαι χαρούμενη. Πιστεύω ότι όλοι για να φτάσουμε κάπου ξεκινάμε από τα χαμηλά» εξήγησε στην κάμερα των «Κου Κου» και πρόσθεσε:

«Ο κόσμος μου χαμογελάει και μου λέει “μπράβο που επέλεξες να κάνεις αυτή τη δουλειά και όχι να φτάσεις ψηλά με άλλους τρόπους”. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που με βλέπουν και είμαι αυτό. Είμαι ένα κορίτσι που κατάφερε να διώξει κάποια στερεότυπα που υπάρχουν για τη φυλή μας. Το GNTM σε βοηθάει να κάνεις μια αρχή, αν εσύ δεν το θες και δεν το κυνηγήσεις δεν θα σε βοηθήσει κανείς να φτάσεις ψηλά».