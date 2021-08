Η 54χρονη ηθοποιός Χάλι Μπέρι πρωταγωνιστεί και σκηνοθετεί τη νέα ταινία «Bruised», η οποία αναμένεται να είναι διαθέσιμη στο Netflix τον Νοέμβριο. Η ηθοποιός έσπασε δύο πλευρά κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, αλλά έσπασε και εκείνα τα στερεότυπα που θέλουν τις γυναίκες μετά τα 40 να ολοκληρώνουν την καριέρα τους. Δημοσίευμα της New York Post, αναφέρει ότι μπήκε με τόση όρεξη στα γυρίσματα που έσπασε δύο πλευρά ενώ γύρισε μία σκηνή την πρώτη ημέρα στο πλατό. Παρόλα αυτά αρνήθηκε να σταματήσει.

Διαβάστε ακόμη: Jennifer Aniston - David Schwimmer: Τελικά είναι ζευγάρι; Απάντησε ο ηθοποιός

Σε μήνυμά της στα social media, η Χάλι Μπέρι δηλώνει ενθουσιασμένη. «Παλιά, ήταν σύνηθες όταν έφτανες τα 40 η καριέρα σου να τελείωνε… και εννοώ ολοκληρωτικά. Δεν θα μπορούσα να σκεφτώ πως θα υποδυόμουν μια αθλήτρια MMA στα 54 χρόνια μου. Ναι, το έκανα, οπότε αυτό πρέπει να αλλάζει. Είμαι η απόδειξη γι’ αυτό» έγραψε.

It used to be when you were 40 your career was done … and I mean really done. I couldn't think that I'd be playing an MMA fighter at 54 years old. Yet I did, so it's got to be changing. I'm proof of that. @EW @netflix pic.twitter.com/TAooS4lJfl