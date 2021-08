Ο πρώην πορνοστάρ Ρον Τζέρεμι αποτελούσε για χρόνια τον φόβο και τον τρόμο των γυναικών και βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για 34 σεξουαλικά εγκλήματα. Ο 68χρονος κατηγορήθηκε την Τετάρτη (25/8) από το γραφείο του Εισαγγελέα του Λος Άντζελες και πρόκειται για κατηγορίες επίθεσης που αφορούν 21 θύματα (ηλικίας 15 έως 51 ετών), συμπεριλαμβανομένου ενός 15χρονου κοριτσιού, και πηγαίνουν πίσω περισσότερο από δύο δεκαετίες και εφόσον καταδικαστεί, μπορεί να του επιβληθεί κάθειρξη έως 300 χρόνων.

Διαβάστε ακόμη: Ο πορνοστάρ Ρον Τζέρεμι κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά ένα 15χρονο κορίτσι

«Πολύ συχνά, οι επιζώντες της σεξουαλικής επίθεσης υποφέρουν μεμονωμένα», δήλωσε ο εισαγγελέας της περιοχής Gascón σε δήλωσή του. «Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι επιζώντες έχουν όλες τις διαθέσιμες επιλογές για να βοηθήσουν στην ανάρρωση, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών πληροφόρησης για τραύματα για θεραπεία και υποστήριξη για την αναφορά τέτοιων εγκλημάτων».

Ο Τζέρεμι κρατείται στη φυλακή με εγγύηση 6,6 εκατομμυρίων δολαρίων από τη σύλληψή του τον Ιούνιο του 2020. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει καταγγελίες ότι ο Τζέρεμι βίασε μια 19χρονη γυναίκα κατά τη διάρκεια φωτογράφησης το 1996, βίασε μια 26χρονη γυναίκα σε νυχτερινό κέντρο το 2003 και βίασε μια 17χρονη κοπέλα σε σπίτι το 2008. Κατηγορείται επίσης για σεξουαλική επίθεση σε ένα 15χρονο κορίτσι το 2004. Να σημειωθεί ότι δεν έχει οριστεί ημερομηνία δίκης.

An indictment of adult film performer Ron Jeremy alleging 34 counts of sex crimes against 21 victims has been unsealed by the Los Angeles County District Attorney; the charges could carry more than 300 years behind bars if he's successfully convicted. https://t.co/tJ0IUwfN5T