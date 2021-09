Δεν είναι η πρώτη φορά που κάποιος μοιάζει απίστευτα με έναν σταρ του Χόλιγουντ. Τώρα ήρθε η σειρά του Ντουέιν Τζόνσον, γνωστός και ως «The Rock», να ανακαλύψει τον δικό του σωσία. Πρόκειται για τον Ερικ Φιλντς, έναν αστυνομικό από το Κολοράντο των ΗΠΑ, ο οποίος μοιάζει εκπληκτικά με τον ηθοποιό.

«Ω, γαμώτο! Γουάου. Ο τύπος αριστερά είναι πολύ πιο κουλ. Μείνε ασφαλής φίλε και σε ευχαριστώ για τις υπηρεσίες σου. Μια μέρα θα πιούμε μαζί τεκίλα και θέλω να ακούσω όλες τις “rock ιστορίες” σου γιατί ξέρω πως έχεις» έγραψε ο Ντουέιν Τζόνσον πάνω από μια ανάρτηση στην οποία η φωτογραφία του ήταν τοποθετημένη πλάι σε εκείνη του σωσία του.

Oh shit! Wow.

Guy on the left is way cooler.

Stay safe brother and thank you for your service. One day we’ll drink @Teremana and I need to hear all your “Rock stories” because I KNOW you got ‘em 😂😈👊🏾🥃 #ericfields https://t.co/G38tOr68cW