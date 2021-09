«Ψεύτικη» και «σαύρα» αποκαλεί την Όπρα Γουίνφρεϊ η Ρόουζ ΜακΓκόουαν παραπέμποντας σε μία φωτογραφία που όπως αναφέρει αποδεικνύει τη φιλία που είχε η παρουσιάστρια με τον Χάρβεϊ Γουάινστιν που έχει καταδικαστεί για βιασμούς και σεξουαλικές παρενοχλήσεις.

Διαβάστε ακόμη: Σε 23 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε ο Χάρβεϊ Γουάινστιν

Με ανάρτησή της στο Twitter η Ρόουζ ΜακΓκόουαν εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά της Όπρα Γουίνφρεϊ, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία στην οποία η παρουσιάστρια φιλά στο μάγουλο τον Χάρβεϊ Γουάινστιν. Η Ρόουζ ΜακΓκόουαν, ακτιβίστρια του κινήματος #MeToo, στο tweet της αποκαλεί την Όπρα Γουίνφρεϊ «ψεύτικη όσο δεν πάει», προσθέτοντας μάλιστα το hashtag «σαύρα». «Χαίρομαι που βλέπουμε την άσχημη αλήθεια για την Όπρα. Εύχομαι να ήταν αληθινή, αλλά δεν είναι. Ήταν φιλαράκι με τον Γουάινστιν» αναφέρει μεταξύ άλλων η Ρόουζ ΜακΓκόουαν. Η Όπρα Γουίνφρεϊ «υποστηρίζει μια αρρωστημένη δομή εξουσίας για προσωπικό της όφελος».

I am glad more are seeing the ugly truth of @Oprah. I wish she were real, but she isn’t. From being pals with Weinstein to abandoning & destroying Russell Simmon’s victims, she is about supporting a sick power structure for personal gain, she is as fake as they come. #lizard pic.twitter.com/RCuXNpWCU0