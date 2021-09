Η Νίκι Μινάζ ήταν μία από τις πιο ηχηρές απουσίες του Met Gala, που διοργανώθηκε στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης. Όπως έγινε γνωστό, η 38χρονη ράπερ αν και είχε πρόσκληση για τη λαμπερή βραδιά, τελικά δεν μπόρεσε να παρευρεθεί, μιας και δεν είναι εμβολιασμένη.

Η ίδια η Νίκι Μινάζ είχε γράψει μερικές ώρες πριν το Met Gala στο Twitter πως, «θέλουν να σε εμβολιάσουν για να πας στο Met. Αν είναι να κάνω το εμβόλιο δεν θα το κάνω για το Met. Θα γίνει όταν θα έχω πια κάνει την έρευνά μου. Αυτό ψάχνω. Στο μεσοδιάστημα, να προσέχετε αγαπημένοι μου. Να φοράτε μάσκα με δύο λάστιχα, η οποία να δένει στο κεφάλι και στο πρόσωπο. Όχι τις χαλαρές».

They want you to get vaccinated for the Met. if I get vaccinated it won’t for the Met. It’ll be once I feel I’ve done enough research. I’m working on that now. In the meantime my loves, be safe. Wear the mask with 2 strings that grips your head & face. Not that loose one 🙏♥️