Νίκι Μινάζ: Έλαβε τηλεφώνημα από το Λευκό Οίκο, για να πειστεί ότι τα εμβόλια κατά του κορονοϊού είναι ασφαλή

Η Αμερικανίδα ράπερ, Νίκι Μίναζ, προκάλεσε αντιδράσεις στα social media όταν υποστήριξε με ανάρτησή της ότι ένας συγγενής της παρουσίασε παρενέργειες μετά από τον εμβολιασμό του για τον κορονοϊό. Στη συνέχεια η ράπερ επέστρεψε με νέες αναρτήσεις στις οποίες έγραψε ότι:«Ο Λευκός Οίκος με κάλεσε και νομίζω ότι είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ναι, θα πάω. Θα ντυθώ στα ροζ σαν την ταινία “Η εκδίκηση της ξανθιάς (Legally Blonde)” και θα κάνω ερωτήσεις εξ ονόματος του συγγενή μου».

The White House has invited me & I think it’s a step in the right direction. Yes, I’m going. I’ll be dressed in all pink like Legally Blonde so they know I mean business. I’ll ask questions on behalf of the ppl who have been made fun of for simply being human. #BallGate day 3 https://t.co/PSa3WcEjH3