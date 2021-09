Πρεμιέρα έκανε το Σάββατο (25/9) το Just the 2 of Us μέσα από τη συχνότητα του Alpha και κατάφερε να «κερδίσει» με το καλησπέρα την καρδιά του τηλεοπτικού κοινού. Εκτός από τα νέα πρόσωπα που είδαμε να πιάνουν το μικρόφωνο και να ρίχνονται στη «μάχη» του τραγουδιού, θαυμάσαμε και τα γνώριμα άτομα της κριτικής επιτροπής, που επέστρεψαν μαζί με το αγαπημένο σόου. Ανάμεσά τους και η φρεσκοχωρισμένη πλέον, Δέσποινα Βανδή.

Λίγους μήνες μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου με τον Ντέμη Νικολαΐδη, η Δέσποινα Βανδή ήταν λαμπερή και ανανεωμένη. Μάλιστα, αποφάσισε να μας δείξει και τη σέξι πλευρά της, με μια φωτογραφία από τα παρασκήνια του Just the 2 of Us, την οποία ανέβασε στον λογαριασμό της στο Instagram.

Η Δέσποινα πόζαρε φορώντας ένα μίνι κόκκινο φόρεμα και ψιλοτάκουνα παπούτσια, με τα likes, αλλά και τα σχόλια να πέφτουν «βροχή». Σε ένα από αυτά, πετύχαμε και την Έλλη Κοκκίνου να σχολιάζει «Καλησπέρα», προσθέτοντας τέσσερα emojis με φωτιές, με τη Δέσποινα Βανδή να της ζητάει χιουμοριστικά τον αριθμό της.