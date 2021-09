Ο Eminem άνοιξε μακαρονάδικο και σέρβιρε ο ίδιος τους πελάτες του

Το «Mom’s Spaghetti», το πρώτο μακαρονάδικο του ράπερ Eminem, άνοιξε επίσημα στο Ντιτρόιτ των Η.Π.Α. την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, ο 48χρονος σήμερα μουσικός, δεν έχασε την ευκαιρία να σερβίρει με τα χεράκια του, τους πρώτους του πελάτες.

Διαβάστε ακόμη: Ο Eminem ανακοίνωσε τον νικητή του Godzilla Challenge και μείναμε άφωνοι (vid)

Δεκάδες φανς του Eminem είχαν στήσει ουρά αρκετή ώρα πριν το άνοιγμα του εστιατορίου, το όνομα του οποίου είναι φυσικά εμπνευσμένο από έναν στίχο του πιο διάσημου κομματιού του ράπερ, το Lose Yourself. Αυτό που δεν περίμεναν, ωστόσο, οι φανς του Eminem ήταν το να δουν τον ίδιο να σηκώνει μανίκια και να παραδίδει τις πρώτες παραγγελίες.

Όπως είναι λογικό, ακολούθησε ένας μικρός πανικός από φωτογραφίες και αυτόγραφα.

Eminem taking food orders from his fans is the cutest thing ever. pic.twitter.com/73gy99b1LK