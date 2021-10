Super Βowl: To φετινό Half Time Show θα είναι μια υπόκλιση στη ραπ σκηνή

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για το φετινό Super Bowl, το οποίο θα διεξαχθεί στις 13 Φεβρουαρίου 2022 στο SoFi Stadium της Καλιφόρνια. Κι αν κάτι παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον σε κάθε τέτοια διοργάνωση (εκτός από το αγωνιστικό μέρος), αυτό είναι φυσικά το σόου του ημιχρόνου, με τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, να επιθυμούν διακαώς να εμφανιστούν εκεί.

Μετά τις Σακίρα και Τζένιφερ Λοπεζ που είδαμε το 2020, αλλά και τον The Weeknd που είδαμε το 2021, στο φετινό σόου του ημιχρόνου θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη ραπ σκηνή. Ποιοι θα το αναλάβουν; Τα μεγαλύτερα αστέρια αυτή τη στιγμή στο συγκεκριμένο είδος, ο Dr. Dre, ο Eminem , ο Kendrick Lamar, ο Snoop Dogg και η Mary J. Blige.

Η ανακοίνωση των φετινών καλλιτεχνών που θα στελεχώσουν το Half Time Show του Super Bowl έγινε μέσω του επίσημου λογαριασμού του NFL, ο οποίος έγραψε: «43 Grammy, 19 άλμπουμ στο Billboard No. 1 και 5 θρυλικοί καλλιτέχνες στη μεγαλύτερη σκηνή του Λος Άντζελες για το SBLVI στο Pepsi Halftime Show».

43 Grammys, 19 No. 1 Billboard albums and 5 legendary artists on the biggest stage in Los Angeles for the #SBLVI #PepsiHalftime show. 🎤 @drdre @SnoopDogg @Eminem @maryjblige @kendricklamar @pepsi @RocNation @NBCSports pic.twitter.com/THypGkS2si