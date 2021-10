Κορονοϊός: Νοσεί η Κέλλυ Κελεκίδου - Γι' αυτό δεν εμφανίστηκε στο Just The Two Of Us

«Να προσέχετε τον εαυτό σας, η υγεία μας είναι το πολυτιμότερο αγαθό! Μου λείψατε ρε παιδιά», έγραψε η Κέλλυ Κελεκίδου που θα επιστρέψει στο Just The Two Of Us το επόμενο Σάββατο