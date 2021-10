Καθόλου κολακευτικά δεν ήταν τα σχόλια που έλαβε η Βικτόρια Μπέκαμ για την εμφάνισή της σε γνωστή τηλεοπτική εκπομπή. Η Βρετανίδα σχεδιάστρια μόδας εμφανίστηκε στην εκπομπή Good Morning America την Τρίτη (12/10) για να προωθήσει την νέα της κρέμα για λάμψη και χρώμα στα μάγουλα, ωστόσο αυτό που σχολιάστηκε (από τους θαυμαστές της -και μη- στο Twitter) ήταν οι αλλαγές που έχει κάνει στο πρόσωπό της και πιο συγκεκριμένα στα χείλη της.

«Τι συνέβη στο πρόσωπό της;» αναρωτήθηκε ένας χρήστης στο Twitter, καθώς η Βικτόρια είχε πολύη γεμάτα χείλη κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ενώ ένας άλλος έγραψε: «Σας παρακαλώ, μη γεμίζετε άλλο τα χείλη σας». «Αγαπώ την Βικτόρια αλλά αυτό που έγινε στα χείλη της είναι ντροπή» πρόσθεσε ένας τρίτος.

«Η Βικτόρια Μπέκαμ στο GMA με έχει φρικάρει. Κινεί μόνο τα βλέφαρα και τα χείλη της όταν μιλά. Είναι τόσο αφύσικο και σου αποσπά την προσοχή. Τα μπότοξ και τα fillers μπορεί να δουλεύουν για τις φωτογραφίες, αλλά δεν είναι καλό για την κανονική ζωή». «Θεέ μου, η ένεση που έκανε στα χείλια της είναι απαίσια. Γιατί οι γυναίκες το κάνουν αυτό στον εαυτό τους. Παρακολουθώ το GMA και ρωτάω τον εαυτό μου τι συμβαίνει με τα χείλια της Βικτόρια Μπέκαμ. Φαίνεται ότι δεν έχει πάνω χείλος», ήταν επίσης μερικά από τα σχόλια που έγιναν για την εμφάνιση της σχεδιάστριας μόδας στην εκπομπή.

Η Βικτόρια Μπέκαμ αναφέρθηκε και στον σύζυγό της, Ντέιβιντ Μπέκαμ, λέγοντας: «Είμαστε πολύ υποστηρικτικοί ο ένας για τον άλλον. Είναι ένας απίστευτος μπαμπάς και ένας υπέροχος σύζυγος».

Looked like the joker. Her face didn’t move. She looked very strange. — Shark (@sharkbyte911) October 12, 2021

What the hell is going on with her lips! #VictoriaBeckham October 13, 2021

Oh boy - she needs to sue the plastic surgeon who did that to her face! — When Butter Flies (@FliesWhen) October 13, 2021

Βικτόρια Μπέκαμ: Δείτε ένα απόσπασμα από την εμφάνισή της στην εκπομπή