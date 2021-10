Καλεσμένος στο podcast «Lunch with Bruce» του Μπρους Μπότσι βρέθηκε ο Ντάνιελ Κρεγκ, λίγες ημέρες μετά την πρεμιέρα της νέας ταινίας Τζέιμς Μποντ, No Time To Die. Αυτή ήταν και η τελευταία ταινία, στην οποία ο Βρετανός ηθοποιός υποδύεται τον πράκτορα 007, με τη συγκίνησή του να είναι έκδηλη σε κάθε του συνέντευξη.

Στο συγκεκριμένο podcast, όμως, ο Κρεγκ, δεν μίλησε τόσο για τον Μποντ όσο για τον Ντάνιελ. Ο 53χρονος ηθοποιός αποκάλυψε πράγματα για την προσωπική του ζωή, όπως την εμμονή να πηγαίνει σε γκέι μπαρ. Όπως είπε: «Πηγαίνω σε γκέι μπαρ από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Ένας από τους βασικούς λόγους που το κάνω, είναι πως δεν μπλέκω τόσο συχνά σε καυγάδες εκεί».

Επίσης, σύμφωνα με τον Κρεγκ τα γκέι μπαρ αποτελούν το κατάλληλο μέρος για να φλερτάρει κανείς. «Δεν χρειάζεται να δηλώσεις την σεξουαλικότητά σου. Είναι ένα ασφαλές μέρος. Μπορώ να γνωρίσω κορίτσια, μιας και τα επιλέγουν πολλές, για τον ίδιο ακριβώς λόγο που το κάνω κι εγώ», ανέφερε ο «Τζέιμς Μποντ».