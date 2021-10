Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η φωτογράφιση της Madonna που αναπαριστά την σκηνή στο κρεβάτι όπου βρέθηκε νεκρή η Marilyn Monroe. Η 63χρονη «βασίλισσα της ποπ» πόζαρε για το εξώφυλλο του V Magazine ημίγυμνη και με συνταγογραφούμενα χάπια να διακρίνονται στα καρέ.

Υπενθυμίζεται ότι η Μέριλιν Μονρόε βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Μπρέντγουντ στην Καλιφόρνια το 1962 και λέγεται ότι είχε πάρει υπερβολική δόση ηρεμιστικών χαπιών το προηγούμενο βράδυ. Η Madonna σε μία φωτογραφία πόζαρε μπρούμυτα σε ένα στρώμα αποκαλύπτοντας τα οπίσθιά της, ενώ μια φωτογραφία της σκηνής του κρεβατιού όπου βρέθηκε νεκρή η Μονρόε, μοιάζει τρομερά με το σκηνικό που δημιούργησε ο φωτογράφος Steven Klein.

For some morbid and eerie reason, Madonna decides to re-create Marilyn Monroe’s death bed. The black and white photo is actually Marilyn Monroe’s bedroom where she died. pic.twitter.com/beQJ1Av3Ij