Κατερίνα Λιόλιου: Γνωστός ράπερ επιβεβαίωσε ότι είχε σχέση μαζί της

Η κάμερα του Happy Day συνάντησε γνωστό ράπερ, για τον οποίο είχε ακουστεί πριν δύο χρόνια ότι είχε μια σύντομη σχέση με την Κατερίνα Λιόλου, την οποία βλέπουμε φέτος βλέπουμε κάθε Σάββατο στο Just the 2 of Us, που προβάλλεται από τον Alpha. Συνεπώς, η συζήτηση δε γινόταν να μην πάει και εκεί με τον γνωστό ράπερ, Μπο να επιβεβαιώνει τις φήμες: «είχαμε μια μικρή σχέση με την Κατερίνα Λιόλιου, πριν δυο χρόνια, όμως».

Βέβαια, σε δεύτερη ερώτηση «εάν την έχει δει στο talent show του Alpha», η απάντηση ήταν αρνητική: «δεν το έχω δει το J2US».

Με τη σειρά της η Ματίνα Ζάρα, με την οποία ο Μπο συνεργάστηκε σε νέο τραγούδι, μίλησε για το χωρισμό της με το Λάμπρο Χούτο, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπήρξε τρίτο πρόσωπο και ότι απλά, δε διατηρούν πλέον σχέσεις.