Γουίλ Σμιθ: Βρίσκει τον καλύτερο εαυτό του ανεβαίνοντας στην «κορυφή του κόσμου»

Μετά τις ταινίες, η νέα απόπειρα του Γουίλ Σμιθ να διασκεδάσει τους θαυμαστές του είναι η νέα του σειρά στο YouTube. Με τίτλο «Best Shape of My Life», η σειρά αφορά στην προσπάθεια του ηθοποιού να επαναφέρει σώμα και πνεύμα στα καλύτερά τους και είναι γεμάτη αστείες, συγκινητικές και ευάλωτες προσωπικές στιγμές του.

Ωστόσο, μετά από ένα αρκετά υποτονικό ξεκίνημα, όπου ο Σμιθ εξιστόρησε την προσπάθειά του να χάσει βάρος και να γράψει βιβλία, κατάφερε να δημιουργήσει μεγάλο θόρυβο με τα τελευταία επεισόδια που τον έδειχναν να σκαρφαλώνει στην κορυφή του υψηλότερου κτιρίου στον κόσμο, τον πύργο Burj Khalifa στο Ντουμπάι, με 160 ορόφους και 830 μέτρα ύψος.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr