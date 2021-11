Η τραγουδίστρια που σόκαρε τους φαν της κατά τη διάρκεια συναυλίας όταν ούρησε πάνω σε θαυμαστή ενώ βρισκόταν on stage είχε βρεθεί στο The Voice και μάλιστα, είχε επιλέξει τον πιο εκκεντρικό κριτή. H Sophia Urista κατάφερε να γίνει viral με την κατά τα άλλα απαράδεκτη κίνησή της στη συναυλία των Brass Against στο Welcome To Rockville.

Η 36χρονη Urista, είχε επιχειρήσει το 2016 να κερδίσει το αμερικανικό The Voice. Στην οντισιόν της είχε τραγουδήσει το «Come Together» των Beatles και έπεισε την Μάιλι Σάιρους και την Αλίσια Κιζ να... πατήσουν το κουμπί και να τη διεκδικήσουν. Αποφάσισε να διαγωνιστεί με την ομάδα της Σάιρους αλλά τον διαγωνισμό δεν τον κέρδισε.

Μετά το «Voice» η Sophia Urista ξεκίνησε τη σόλο καριέρα της με τα τραγούδια «Girl on Girl», «Smooth Pretender» και «Everything About You». Στη συνέχεια βρέθηκε ως frontwoman στους Brass Against.

Οι Brass Against έγιναν γνωστοί για τις διασκευές τραγουδιών των Tool, Soundgarden, Black Sabbath. Κατά τη διάρκεια του τραγουδιού «Wake Up» των Rage Against The Machine η Sophia Urista κάλεσε έναν θαυμαστή να ανέβει στη σκηνή. Εκείνος ανέβηκε έχοντας μία κάμερα τοποθετημένη στο κεφάλι του. Τότε η τραγουδίστρια του ζήτησε να ξαπλώσει. Αυτός το έκανε και εκείνη πήγε από πάνω του, κατέβασε το παντελόνι της ούρησε στο πρόσωπό του, ενώ συνέχιζε να ερμηνεύει το κομμάτι του 1992.

Η μπάντα από τη Νέα Υόρκη ζήτησε συγγνώμη μέσω Twitter εξηγώντας ότι η Sophia Urista «παρασύρθηκε». Επισήμανε δε, ότι «δεν είναι κάτι που θα δείτε ξανά στο σόου μας». «Λυπούμαστε πραγματικά. Δεν είμαστε έτσι ως συγκρότημα», έγραψαν οι Brass Against σε ένα tweet που στη συνέχεια διαγράφηκε. Σε ένα δεύτερο tweet, έγραψαν πως «Περάσαμε υπέροχα χθες το βράδυ στο Welcome to Rockville. Η Sophia παρασύρθηκε. Αυτό δεν είναι κάτι που περιμέναμε οι υπόλοιποι και δεν είναι κάτι που θα το ξαναδείτε στις συναυλίες μας. Ευχαριστούμε για χθες το βράδυ».

We had a great time last night at Welcome to Rockville. Sophia got carried away. That's not something the rest of us expected, and it's not something you'll see again at our shows. Thanks for bringing it last night, Daytona. November 13, 2021

Το συγκρότημα ρωτήθηκε διαδικτυακά αν ο θαυμαστής ήξερε ότι επρόκειτο να συμβεί αυτό και απάντησαν θετικά. «Ναι. Είχαν υπάρξει αρκετά σχόλια σχετικά με την ούρηση πριν συμβεί στην πραγματικότητα. Προσκληθηκε στη σκηνή» ανέφερε η μπάντα. Tαυτόχρονα, οι Tool ανακοίνωσαν ότι οι Brass Against θα είναι support στην επερχόμενη περιοδεία τους στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη.