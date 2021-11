Γωγώ Τσαμπά: Η «χαρτούρα» στα πανηγύρια, το άγριο ξύλο και οι θάνατοι που την στοίχειωσαν

Φανερά αδυνατισμένη επέστρεψε στη σκηνή του Just The Two of Us η Γωγώ Τσαμπά, η οποία είπε ότι έχει χάσει 22 κιλά και σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Espresso αποκάλυψε και τον... κλασικό συνδυασμό της επιτυχίας σε τέτοιες περιπτώσεις: «Με άσκηση και... φερμουάρ στο στόμα! Το «τρώω, κάθομαι και αδυνατίζω» δεν υπάρχει πουθενά! Εμένα μου περίσσευαν 22 κιλά, τα οποία έχασα. Όταν άρχισε το πρώτο lockdown είπα στον εαυτό μου: «Γωγώ, θα χάσεις κιλά ή θα θέλεις δύο καρέκλες για να κάθεσαι». Πράγματι, έχασα βάρος και πλέον είμαι σε διαδικασία συντήρησης. Δεν αποκλείω το να παχύνω ξανά, αφού έχει ο καιρός γυρίσματα. Θα προσπαθήσω, όμως, να μη συμβεί. Χάρισα και όλα μου τα ρούχα επίτηδες, για να μην υπάρχει η δικαιολογία πως έχω κάτι να φορέσω, αν ξαναπαχύνω, και τώρα ανανεώνω σιγά σιγά την γκαρνταρόμπα μου.

Στην ίδια συνέντευξη η γνωστή τραγουδίστρια αναφέρθηκε - μεταξύ άλλων - στην καριέρα της και το πότε έγινε το μεγάλο «μπαμ», αλλά και πώς αντιμετώπισε την ξαφνική επιτυχία: «Το 2014, όταν έκανα την επανεκτέλεση του τραγουδιού «Δεν σου κάνω τον άγιο». Μέχρι τότε ήμουν πολύ γνωστή στην περιφέρεια, δούλευα συνέχεια, αλλά δεν έκανα τακτικά εμφανίσεις στην Αθήνα.

Δεν μπορώ να πω ότι με ξάφνιασε. Απλώς θεώρησα ότι απέκτησα μεγαλύτερη ευθύνη απέναντι στον κόσμο, μεγαλύτερο άγχος να έχω ωραία πράγματα να του δώσω. Για τον κόσμο εξελισσόμαστε ως καλλιτέχνες, όχι για τον εαυτό μας. Ο κόσμος με την αγάπη και τη στήριξή του μας κρατάει ενεργούς».

Φυσικά, όπως παραδέχτηκε, δεν έχουν λείψει τα ευτράπελα από τη δουλειά της δεδομένου ότι το ποτό δίνει το «παρών» στις live εμφανίσεις, συνεπώς, δε θέλει πολύ για να ξεφύγει η όλη κατάσταση: «Δεν είμαστε καθηγητές του πανεπιστημίου, αλλά διασκεδαστές. Επειδή, λοιπόν, το επάγγελμά μας έχει να κάνει και με το ποτό, θα τύχουν και τα ευτράπελα, πράγματα που θα σε κάνουν να γελάσεις, όπως και κάτι που θα σε χαλάσει. Εμένα συνήθως με χαλάνε οι φασαρίες και το να μαθαίνω μια δυο μέρες έπειτα από ένα γλέντι ότι κάποιος έχασε τη ζωή του φεύγοντας από αυτό. Εχουν συμβεί αυτά.

Το ξύλο το έβλεπα από παιδί στα πανηγύρια, ειδικά τα πιο παλιά χρόνια, που υπήρχε και η λεγόμενη «χαρτούρα», γιατί τώρα έχουμε ελεύθερο χορό. Η «χαρτούρα» ήταν ότι έμπαιναν στον χορό ανά παρέα, κάνανε παραγγελιές και ρίχνανε λεφτά. Μπορεί, λοιπόν, μια παρέα να χόρευε ασταμάτητα τέσσερις με πέντε ώρες και μετά το πανηγύρι να τελείωνε και να μην προλάβαιναν να χορέψουν οι άλλοι που θέλανε. Έχω τύχει σε βραδιά που ρίχτηκαν 7.000.000 δραχμές στη «χαρτούρα», δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Δεν σηκώθηκε άλλη παρέα, με αποτέλεσμα το πρωί να πέσει ξύλο»!