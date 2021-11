Γιώργος Βελισσάρης: Κάνει μπάνιο στους -7 βαθμούς και δηλώνει έτοιμος για Survivor

Ο Γιώργος Βελισσάρης κάνει «χαμό» κάθε Σάββατο στη σκηνή του «Just the Two of Us» του Alpha, αλλά όταν δεν πιάνει το μικρόφωνο, βγάζει τα ρούχα του και βουτάει στη θάλασσα. Ανεξάρτητα από την εποχή. Έτσι, τουλάχιστον δήλωσε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα».

Διαβάστε ακόμη: Survivor: Η νέα «Ανθή Σαλαγκούδη» και ο γνωστός τραγουδιστής που θέλει ο Ατζούν στο ριάλιτι

«Εδώ κάνουμε μπάνιο με -5 βαθμούς Κελσίου και -7. Προκαλώ τον φίλο μου τον Αλεξάνδρου να γίνει χειμερινός κολυμβητής. Φέτος δεν γίνεται να μπω στο Survivor, γιατί είμαι στο Just και στο μαγαζί. Έχουμε κάνει συζητήσεις, όμως, για του χρόνου. Θα μου άρεσε να είμαι στο Survivor. Μου αρέσουν τα ακραία πράγματα. Ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο ποσό», σχολίασε ο Γιώργος Βελισσάρης.

Στη συνέχεια, ο δημοφιλής τραγουδιστής έβγαλε το φούτερ του, φόρεσε το μαγιό του και βούτηξε στη θάλασσα. Έτοιμος για «νέος Ντάνος».