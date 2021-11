Εβελίνα Νικόλιζα: Έχει μετατρέψει το σπίτι της σε ζούγκλα και είναι υπέροχο

Η Εβελίνα Νικόλιζα έχει καταφέρει να εντυπωσιάσει φέτος με τις εμφανίσεις στο Just The Two Of Us μαζί με τον Νίκο Μπάρκουλη. Το ζευγάρι τα πηγαίνει εξαιρετικά, ενώ αποσπά συνεχώς θετικά σχόλια από την κριτική επιτροπή.

Βέβαια, η κόρη της Μπέσσυς Αργυράκη μας είχε δείξει το φωνητικό της ταλέντο εδώ και κάποια χρόνια, όταν την είχαμε πρωτοδεί στις auditions του The Voice. Τα τελευταία δύο χρόνια μάλιστα, τη βλέπουμε και στο πλευρό της Ναταλίας Γερμανού στην εκπομπή «Καλύτερα δεν γίνεται» του Alpha.

Αυτό που δεν γνωρίζαμε, όμως, είναι το πόσο υπέροχο είναι το εσωτερικό του σπιτιού της. Αν ακολουθείς την Εβελίνα Νικόλιζα στο Instagram, ίσως να έχεις πάρει μια ιδέα για τι ακριβώς μιλάμε. Όπως είδαμε στις φωτογραφίες της, έχει αλλάξει τον χώρο του διαμερίσματός της, δημιουργώντας το σκηνικό ακριβώς που ονειρευόταν.

Κάθε δωμάτιο του σπιτιού είναι γεμάτο φυτά, από το σαλόνι και την κρεβατοκάμαρα, μέχρι και το μπάνιο, με το σκηνικό να παραπέμπει σε ζούγκλα. Έχει επίσης έναν μεγάλο γωνιακό καναπέ σε σκούρο πράσινο χρώμα και ένα πολύ όμορφα διακοσμημένο τζάκι.

Αυτό που σίγουρα ξεχωρίζει, όμως, είναι η κουζίνα της, την οποία έχει αλλάξει πλήρως. Έχει προσθέσει μάλιστα και μια πολύ fun πινελιά, με έναν μαυροπίνακα, στον οποίο μπορεί να σημειώνει ό,τι θέλει. Μέχρι και τις τιμές του καφέ, που σερβίρει στους καλεσμένους της.