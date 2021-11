Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Η διαφορετική εικόνα στο J2US - Τι απαντά για το Survivor

Η Αλέξανδρα Παναγιώταρου είναι ένα πρόσωπο που μονοπωλεί τα φλας των φωτογράφων. Μάλιστα, η εμφάνισή της στο χθεσινό J2US δεν πέρασε απαρατήρητη. Η Μαρία Μπακοδήμου ανέφερε μάλιστα στην Αλεξάνδρα Παναγιώταρου τα εξής: «Η εικόνα που είχα για σένα πριν αδικεί αυτό που είσαι».

Πολύ του άρεσε του Χάρη Βαρθακούρη που πήρε απόσταση σε αυτό το live από την Άννα-Μαρία Ψυχαράκη, καθώς οι σχέσεις τους όπως έχουμε δει στα τελευταία live δεν είναι καθόλου καλή. «Έχουμε ανάγκη από ένα διάλειμμα με το δικό μου το ζευγάρι» είπε στο εισαγωγικό βίντεο και αμέσως μετά ανέβηκε στη σκηνή με την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου. Το ζευγάρι δοκιμάστηκε στο κομμάτι The Time of my Life.



«Ξετρελάθηκα, ταιριάζετε πάρα πολύ» σχολίασε η Βίκυ Σταυροπούλου και της άρεσε και ότι άκουσε τον Χάρη να ερμηνεύει και στα αγγλικά. «Αυτή ήταν η μοναδική ευκαιρία που θα είχα να τραγουδήσω ξένο γι' αυτό το πρότεινα» είπε ο τραγουδιστής. Η Μαρία Μπακοδήμου ήταν πολύ θετική στην κριτική της ενώ έκανε και μία εξομολόγηση στην Αλεξάνδρα Παναγιώταρου. «Η εικόνα που είχα για σένα πριν αδικεί αυτό που είσαι. Δεν είχα κακή εικόνα, έχεις περισσότερο περιεχόμενο από όσο νόμιζα. Είναι ένα κορίτσι με ποιότητες που δεν είχαμε καταλάβει».

Η Δέσποινα Βανδή είπε ότι με αυτό το ντουέτο το ζευγάρι θα μπορούσε να διεκδικήσει και τη νίκη στον τελικό. «Δυστυχώς και εγώ έκρινα το βιβλίο από το εξώφυλλο αρχικά, όταν μου την πρότειναν. Αυτά είναι μαθήματα ζωής», είπε και ο Χάρης Βαρθακούρης.

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Πάει τελικά στο Survivor;

Πάντως, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου δέχεται προτάσεις να πάει στο Survivor αλλά πάντα απαντούσε αρνητικά. Τι θα κάνει, όμως, τώρα; Η ίδια έχει δώσει τη δική της απάντηση σε Q&A στο Instagram.