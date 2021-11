Κατερίνα Λιόλιου - Δημήτρης Κεχαγιάς: Τίτλοι τέλους στη σύντομη σχέση τους

Η Κατερίνα Λιόλιου και ο Δημήτρης Κεχαγιάς δεν είναι πια μαζί, όπως φαίνεται, με τη σχέση τους, η οποία έγινε γνωστή μόλις στις αρχές του Νοέμβρη να μην κρατάει περισσότερο από μερικούς μήνες.

Διαβάστε ακόμη: Άρτεμις Αλεξανδράτου: «Με τη Τζούλια έχουμε να μιλήσουμε από το 2010»

Πρώτη φορά που ο φωτογραφικός φακός τσάκωσε μαζί την 26χρονη τραγουδίστρια - η οποία φέτος συμμετέχει στο «Just The Two of Us» του Alpha - και τον πρώην παίκτη του «Big Brother» μαζί ήταν το καλοκαίρι στη Μύκονο, ενώ πριν λίγο καιρό είχαν διασκεδάσει μαζί σε νυχτερινό κέντρο αν και όλο το διάστημα που μεσολάβησε, κανένας από τους δύο δεν είχε μιλήσει για τη σχέση τους είτε επιβεβαιώνοντας είτε διαψεύδοντας τα σχετικά δημοσιεύματα.

Σύμφωνα με το περιοδικό ΟΚ!, Κατερίνα Λιόλιου και Δημήτρης Κεχαγιάς δεν είναι πλέον μαζί χωρίς προς το παρόν να έχει γίνει γνωστό κάτι παραπάνω.

Όπως λέει και το νέο κομμάτι της Κατερίνας Λιόλιου, τώρα πια ο πρώην της θα τη βλέπει μόνο από τα stories της.