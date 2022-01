Ice Cube: Ο Κρις Τάκερ απέρριψε ρόλο ύψους 12 εκατ. ευρώ λόγω... κάνναβης

Ο Ice Cube ισχυρίζεται ότι ο ηθοποιός Κρις Τάκερ (Chris Tucker) απέρριψε 12 εκατομμύρια δολάρια για να επαναλάβει τον ρόλο του στη συνέχεια της ταινίας «Friday». Οι δυο τους πρωταγωνίστησαν στην ταινία «Friday» του 1995, ωστόσο ο Τάκερ αρνήθηκε να παίξει στις δύο επόμενες ταινίες, το 2000 στο «Next Friday», η οποία στην Ελλάδα έγινε γνωστή με τον τίτλο «Καυτή προθεσμία» και το 2002 στην ταινία «Friday After Next», η οποία στην Ελλάδα ήρθε με τον τίτλο «Επεισοδιακά Χριστούγεννα».

Διαβάστε ακόμη: Μάουρο Ικάρντι: Ζήλεψε και απέλυσε τον σωματοφύλακα της Γουάντα Νάρα

Σύμφωνα με τον Ice Cube, ο οποίος ήταν και παραγωγός των ταινιών, ήταν «θρησκευτικοί» οι λόγοι για τους οποίους ο Τάκερ αρνήθηκε να συνεχίσει τον ρόλο του! «Ήμασταν έτοιμοι να πληρώσουμε στον Κρις Τάκερ 10-12 εκατομμύρια δολάρια για να κάνουμε την ταινία "Next Friday", αλλά τα απέρριψε για θρησκευτικούς λόγους. Δεν ήθελε πια να βρίζει ή να καπνίζει χόρτο στην κάμερα», έγραψε στο Twitter ο ράπερ, ηθοποιός και παραγωγός, όταν ένας ακόλουθός του τον ρώτησε εάν ο Τάκερ «παράτησε τον ρόλο λόγω χρημάτων».

«Ηταν ένας από τους λόγους»

Ο Τάκερ απάντησε στο σχόλιο του Ice Cube μιλώντας στο All Urban Central λέγοντας ότι ο λόγος για τον οποίο δεν συνέχισε τον ρόλο ήταν εξαιτίας της χρήσης «χόρτου», καθώς όπως είπε δεν ήθελε να εκπροσωπεί τους χρήστες κάνναβης, και ούτε να αποτελεί ένα τέτοιο αρνητικό πρότυπο καθώς η ταινία είχε σημειώσει μεγάλη επιτυχία.

«Αυτός είναι ένας από τους λόγους που είπα "όχι". Δεν ήθελα να συνεχίζω να κάνω αυτόν τον χαρακτήρα. Μάλλον ήταν καλό για μένα γιατί με βοήθησε να προχωρήσω στο επόμενο στάδιο και στις υπόλοιπες ταινίες», πρόσθεσε ο Τάκερ.

Ένας άλλος λόγος που συνετέλεσε για να πάρει αυτήν την απόφαση ήταν, όπως είπε, το γεγονός ότι ποτέ δεν σκέφτηκε να κάνει συνέχειες. «Πάντα ήθελα να κάνω καλή δουλειά και να συνεχίζω στην επόμενη ταινία».