Δήμητρα Αλεξανδράκη: «Δεν ήθελα να βλέπω τη μέρα έξω, ήθελα μόνο σκοτάδι»

Για την περιπέτεια με την υγεία της μίλησε η Δήμητρα Αλεξανδράκη στην εκπομπή «Open Weekend». Η Δήμητρα Αλεξανδράκη αποκάλυψε στην Ελένη Τσολάκη πώς κατέληξε να πάει στο νοσοκομείο.

«Η αλήθεια είναι ότι αρρώστησα για πρώτη φορά στη ζωή μου σοβαρά και κατέληξα να πάω στο νοσοκομείο. Το σκέφτομαι και δεν μπορώ να πιστέψω ότι όντως μου συνέβη αυτό το πράγμα. Άνθρωπος είμαι και εγώ όπως όλοι μας. Δεν το περίμενα πραγματικά γιατί δεν αρρωσταίνω, δεν ανεβάζω πυρετό, οπότε έχω ένα καλό ανοσοποιητικό. Αλλά αν κουράζεις τον εαυτό σου, πέφτουν οι άμυνες και καταπονείς τον οργανισμό σου, τότε είναι λογικό να σου συμβεί κάτι τέτοιο», σημείωσε η Δήμητρα Αλεξανδράκη.

Και συμπλήρωσε: «Μπήκε ένα μικρόβιο και έκατσε στο νεφρό και εκεί ξεκίνησε όλο το κακό. Το καλό είναι ότι το προλάβαμε. Ο γιατρός μου ήταν εκπληκτικός, ήταν πάντα δίπλα μου. Τις μέρες που πέρασα στο νοσοκομείο είχα ζητήσει να μην μου ανοίγουν τα παράθυρα, δεν ήθελα να βλέπω έξω τι μέρα είναι τι ώρα είναι. Είχα χάσει τελείως την αίσθηση του χρόνου. Δεν ήθελα να βλέπω καθόλου την μέρα έξω, ήθελα να βλέπω μόνο σκοτάδι γύρω μου και τίποτα άλλο» εξομολογήθηκε η Δήμητρα Αλεξανδράκη.