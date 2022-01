Για όλους και για όλα μίλησε η Εφη Σαρρή. Αναφέρθηκε στην κόντρα της με τον Λάκη Λαζόπουλο, στις αισθητικές επεμβάσεις και υποστήριξε πως δεν διατηρείται νέα αλλά... γριά.

«Ποιος έχει θυμό με τον Λάκη Λαζόπουλο; Είμαι σκορπιός και δεν ξεχνάω ποτέ», είπε η Έφη Σαρρή στο OPEN. «Δεν διατηρούμαι νέα, γριά διατηρούμαι. Ίσως κάπως ευπρεπής γριά. Δεν έχω κάνει καμία επέμβαση, εδώ δεν μπόρεσα να βάλω ούτε make up σήμερα», ανέφερε η τραγουδίστρια. Για το Just The Two Of Us η Έφη Σαρρή τόνισε πως: «Δν πέρασα και τέλεια. Είχε πάρα πολύ κούραση, δεν είναι έτσι όπως τα βλέπουμε. Δε νομίζω ότι το κάνει κανείς για φιλανθρωπικό σκοπό, από τη στιγμή που πληρωνόμαστε».

«Η Ρούλα Κορομηλά είχε μείνει για ένα διάστημα στο σπίτι μου, γιατί μόλις το είχα φτιάξει τότε και είχαμε τις πισίνες, ήταν καλοκαίρι, περάσαμε πολύ ωραία. Κάναμε δίαιτα και οι δύο και τα βράδια κάποια στιγμή συναντιόμασταν στις σκάλες, κάναμε εφόδους στο ψυγείο» είπε στην συνέχεια η τραγουδίστρια

Απέρριψε δύο δημοφιλή τραγούδια

«Είχα απορρίψει το τραγούδι της Καίρης Γαρμπή, το “Πες το μ’ ένα Φιλί”. Είχα πει “δεν λέει κάτι ο στίχος”, γιατί εγώ ήθελα πάντα πιπεράτους στίχους. Και φυσικά την πάτησα», αποκάλυψε η Έφη Σαρρή. Μάλιστα έκανε αποκαλύψεις και για ακόμα ένα τραγούδι που έκανε... πάταγο: «Ο Μιχάλης Ρακιντζής μου είχε δώσει το τραγούδι “Δικός σου για Πάντα”, έκανα πρόβες, το επικοινώνησα στην εταιρεία μου και αφού έγιναν όλα αυτά και ήμουν πολύ χαρούμενη, μια μέρα ήρθε και μου είπε: Έφη όχι, θέλω να το πω εγώ το τραγούδι αυτό».