Κατερίνα Λιόλιου: Υπάρχει λόγος που όλοι ακολουθούν την τραγουδίστρια στο Instagram

Την καλύτερη ψυχολογία έχει αυτή τη στιγμή η Κατερίνα Λιόλιου, όπως λέει και η νέα επιτυχία της νεαρής τραγουδίστριας. To βράδυ της Τρίτης (25/1) μάλιστα την είδαμε καλεσμένη στην εκπομπή The 2Night Show του Γρηγόρη Αρναούτογλου με νέο ξανθό λουκ στο μαλλί της, αλλά και μια εντυπωσιακή εμφάνιση, η οποία δεν πέρασε απαρατήρητη από το κοινό του Twitter.

Το ενδιαφέρον στην περίπτωση της Κατερίνας Λιόλιου είναι πως έχει καταφέρει μέσα σε ένα σχετικά μικρό χρονικό διάστημα (μετά την πρώτη καραντίνα) να εκτοξεύσει τους followers της στο Instagram. Αυτή τη στιγμή έχει σχεδόν 95.000 άτομα να ακολουθούν το προφίλ της, ενώ σύντομα αυτός ο αριθμός αναμένεται να ξεπεράσει τις 100.000.

Νούμερο αρκετά εντυπωσιακό, αν σκεφτεί κανείς πως τώρα κάνει τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα στη μουσική.

Παρόλα αυτά η Κατερίνα Λιόλιου είναι αρκετά δραστήρια στα social media, ανεβάζοντας συνεχώς φωτογραφίες και βίντεο στον λογαριασμό της. Τόσο από την επαγγελματική της πορεία, όσο κι από την καθημερινότητά της.

Σίγουρα σε αυτή της την εκτόξευση βοήθησε και η τηλεόραση, μιας και την είδαμε να κερδίζει μετά από πολλές live εμφανίσεις το Just The Two Of Us.

Κάπως έτσι όλο και περισσότεροι χρήστες της πλατφόρμας πείστηκαν να πατήσουν το follow στον λογαριασμό της 28χρονης και γίνουν φαν της.