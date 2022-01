Ο Σον Πεν, σε συνέντευξη που έδωσε στην βρετανική Indrependent, ανέφερε ξανά ότι οι άνδρες έχουν πια αλλάξει. Σημειώνεται, πως ο ίδιος δεν έχει κρύψει ότι είναι λάτρης του γυναικείου φύλου, ενώ έχει παντρευτεί τρεις φορές.

«Οι αμερικανοί είναι άγρια θηλυπρεπείς» ανέφερε ο σταρ του Χόλυγουντ και συνέχισε: «Τα άνανδρα γονίδια είναι αυτά που τους οδηγούν στο να βγάλουν τα τζιν και να φορέσουν φούστες». Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός είχε πει στις αρχές του έτους σε βρετανική εφημερίδα ότι δεν του αρέσει που έχουν γίνει τόσο θηλυπρεπείς οι Αμερικανοί άνδρες υπογραμμίζοντας ότι η αρρενωπότητα δεν είναι τοξικό χαρακτηριστικό.

Sean Penn says he “believes that men in American culture have become wildly feminized”: “I don’t think that being a brute or having disrespect for women is anything to do with masculinity, or ever did. But I don’t think that [in order] to be fair to women, we should become them.” pic.twitter.com/BVdTZMfUES