Νικηφόρος: Δεν ήθελα να είμαι με την Ιωάννα Τούνη στο J2US

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικός εμφανίστηκε στο The 2night Show ο Νικηφόρος ο οποίος είπε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου πως δεν ήθελε να είναι με την Ιωάννα Τούνη στο J2US γιατί νόμιζε πως δεν θα είχε ρόλο στη σκηνή, ενώ αναφέρθηκε και στο «προξενιό» που έκανε για να έρθουν κοντά η Λάουρα Νάργες και ο Χρήστος Σαντικάι.

«Τον Νίκο Κοκλώνη δεν ήθελα να τον βλέπω αλλά όταν τον συνάντησα άλλαξα εντελώς γνώμη. Είναι αληθινός και φοβερός εργοδότης. Όταν μου είπαν ότι θα είμαι με την Ιωάννα Τούνη, δεν ήθελα καθόλου, γιατί είχα στο μυαλό μου ότι είναι πληθωρική και δεν θα είχα ρόλο στη σκηνή. Πίστευα ότι δεν ταιριάζαμε σαν προσωπικότητες γιατί εγώ είμαι χαμηλών τόνων. Τελικά γνώρισα ένα πλάσμα που είναι πάρα πολύ καλό παιδί» τόνισε ο νεαρός τραγουδιστής και πρόσθεσε:

«Η Λάουρα Νάργες είναι ψυχούλα, είμαστε φίλοι πρώτα ήταν εύκολη διαδικασία για μένα, τυχαίνει να είναι και σε σχέση με τον κολλητό μου, τον Χρήστο Σαντικάι, που μου γράφει και τραγούδια. Εγώ έκανα το... προξενιό μεταξύ τους. Έβαλα το τρένο στις ράγες. Ο Χρήστος ήταν ερωτευμένος από μικρός με τη Λάουρα. Πήγαινε στο κοινό και την έβλεπε που χόρευε στο So you think you can dance».