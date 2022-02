Eurovision 2022: Χαμός στα social media με την «Ελένη Φουρέιρα» που θα εκπροσωπήσει την Ισπανία

Σε ρυθμό Eurovision μπαίνουν σιγά σιγά οι ευρωπαϊκές χώρες, επιλέγοντας τον εκπρόσωπό τους για τον διαγωνισμό που θα λάβει χώρα στο Τορίνο τον προσεχή Μάιο. Η Ελλάδα έχει ήδη επιλέξει την Αμάντα Γεωργιάδη ή Amanda Tenfjord, η οποία θα ταξιδέψει στην Ιταλία, ενώ μέσα στο Σαββατοκύριακο μάθαμε και την νικήτρια του εθνικού τελικού της Ισπανίας. Αυτή ήταν η 31χρονη τραγουδίστρια, Chanel Terrero, η οποία εντυπωσίασε το κοινό με την παρουσία, αλλά και κομμάτι της, ενώ θύμισε σε πολλούς και τη δική μας Ελένη Φουρέιρα.

Η Chanel είναι ιδιαίτερα γνωστή στην Ισπανία και ασχολείται επαγγελματικά με τη μουσική από το 2009. Γεννήθηκε στην Αβάνα της Κούβας, ενώ στα τρία της χρόνια, η οικογένειά της μετακόμισε στην Καταλονία, όπου και μεγάλωσε. Έχει ένα αρκετά δυνατό Instagram με περισσότερους από 100.000 ακόλουθους, οι οποίοι μετά την ανακοίνωση της συμμετοχής της στη Eurovision 2022 αυξάνονται συνεχώς.

Η αλήθεια είναι πως το σγουρό μαλλί της, τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, αλλά και το γυμνασμένο της σώμα θυμίζουν αρκετά την Ελένη Φουρέιρα, κάτι που σχολίασαν αμέσως στο Twitter οι Ισπανοί.

1. Spain 🇪🇸 ("SloMo" - Chanel): "Fuego" by Eleni Foureira 2.0, that is all I got to say in the first place. Chanel was my favorite to win the Spanish national final and I am glad she did. It is the first time that I am rooting for Spain in Eurovision since 2016.