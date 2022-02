Ελένη Δήμου: Τι είπε για το φιλί με τον Μαρίνο Κόνσολο στο J2US

Για τη συμμετοχή της στο Just The 2 Of Us μίλησε η Ελένη Δήμου σε συνέντευξή της σε εκπομπή της ΕΡΤ και αναφέρθηκε και στο επί σκηνής φιλί με τον Μαρίνο Κόνσολο που είχε προκαλέσει αίσθηση