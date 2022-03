Με ρολόι 1 εκατ. δολαρίων ο Ρονάλντο - Το έκανε ειδική παραγγελία για να ταιριάζει με την Bugatti Chiron του

Ενα μοναδικό ρολόι Bugatti, ειδικά κατασκευασμένο για τον Κριστιάνο Ρονάλντο δημιούργησε η boutique φίρμα ρολογιών Jacob & Co., με τον ιδρυτή της οποίας συνεργάστηκε στενά ο 37χρονος θρύλος του ποδοσφαίρου. Ο Jacob Arabo, ιδρυτής της Jacob & Co., συνεργάστηκε τον Ρονάλντο για να σχεδιάσει το κατά παραγγελία ρολόι ώστε να ταιριάζει με την Bugatti Chiron που έχει στο γκαράζ του. Σύμφωνα με την Jacob & Co, το ρολόι έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί προσεκτικά ώστε να ταιριάζει με την εξατομικευμένη Bugatti Chiron που ανήκει στον Κριστιάνο Ρονάλντο.

