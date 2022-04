Κατερίνα Στικούδη: «Υπήρξε περίοδος που κοιμόμουν στη λιμουζίνα του πεθερού μου»

Η Κατερίνα Στικούδη μίλησε στην εκπομπή Happy Day για το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην τηλεόραση, αλλά και για την περίοδο που οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις ήταν τόσες πολλές που έφτασε στο σημείο να κοιμηθεί στη λιμουζίνα του πεθερού της.

«Η αλήθεια είναι ότι ακούγονται κάποια πράγματα για τα τηλεοπτικά μου, αλλά ακόμα δεν είναι τίποτα σίγουρο και ανακοινώσιμο. Συζητάμε και περιμένουμε ταυτόχρονα», είπε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Στικούδη όσον αφορά τα τηλεοπτικά της σχέδια.

Όσον αφορά τις φήμες που θέλουν τόσο το Just The Two of Us όσο και το Μy Style Rocks να επιστρέφουν στην τηλεόραση με νέους κύκλους και στα οποία έχει συμμετάσχει στο παρελθόν, η ίδια απάντησε με μεγάλη δόση χιούμορ:

«Λες να τα κάνω και τα δύο; Θεέ μου. Το φαντάζεσαι; Όχι. Θα κοιμόμουν σε ένα αυτοκίνητο όπως έκανα κάποτε. Το έκανα και αυτό. Υπήρχαν στιγμές που δεν προλάβαινα να γυρίσω σπίτι και έχει ο πεθερός μου μια μεγάλη λιμουζίνα, σαλόνι μεγάλο, κανονικό σπίτι είναι αυτό, δεν είναι αυτοκίνητο και έχει τύχει να κοιμηθώ δυο βράδια μέσα στο αυτοκίνητο. Μη φανταστείς πολλές ώρες, ένα διωράκι για να κλείσω λίγο τα μάτια μου, δεν το ξανακάνω. Αυτό ήταν την περίοδο που ήμουν στο My Style Rocks, στο σήριαλ του ΑΝΤ1 "Αν ήμουν πλούσιος" και ήμουν και στην Ιερά Οδό μαζί με τον Γιάννη Πλούταρχο και τον Βασίλη Καρρά».