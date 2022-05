Mad Clip: Ο δημοφιλής τράπερ σε billboard στην Times Square της Νέας Υόρκης

Σε billboard στη φημισμένη Times Square της Νέας Υόρκης μπήκε ο Mad Clip με αφορμή τον τελευταίο δίσκο του, τον οποίο ετοίμασε πριν φύγει από τη ζωή και κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες από την Capital Music και την Panik Records.

Διαβάστε ακόμη: Survivor - Trailer: «Ο Άρης Σοϊλέδης παίζει στην πλάτη μας βρώμικα παιχνίδια - Σειρά του να αποχωρήσει»

Το album έχει τίτλο «Money And Drugs Can't Live In Poverty» και πρόκειται για τη φράση από την οποία προέκυψε το καλλιτεχνικό όνομα του Mad Clip, αποτελώντας ένα φόρο τιμής στον Mad Clip και στο μουσικό του έργο.

Το «Money And Drugs Can't Live In Poverty» είναι διαθέσιμο από τις 29 Απριλίου και αμέσως έγινε νούμερο ένα στα digital charts, σημειώνοντας ρεκόρ με εκατομμύρια streams από το πρώτο 24ωρο και περιλαμβάνει 17 tracks, τόσο solo, όσο και συνεργασίες του Mad Clip με άλλους καλλιτέχνες.

Να θυμίσουμε πως ο Mad Clip έφυγε από τη ζωή στις αρχές του περασμένου Σεπτεμβρίου σε τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Αθηνάς όταν έχασε τον έλεγχο του πολυτελούς οχήματος του κι αυτό καρφώθηκε σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού.