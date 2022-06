Μπέσσυ Αργυράκη για το Dancing With The Stars: «Ηταν παρακινδυνευμένο για την ηλικία μου» - Η επική ατάκα του συζύγου της

Η Μπέσσυ Αργυράκη ήταν καλεσμένη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και στο «The 2Night Show» το βράδυ της Τρίτης (31/5) και μίλησε για την καριέρα της στο τραγούδι και τις αμέτρητες συνεργασίες της, το πλούσιο βιογραφικό τις και τις επιτυχίες της, ενώ μίλησε και για την εμπειρία της στο Dancing With The Stars.

Διαβάστε ακόμη: Μπέσσυ Αργυράκη: Τι απαντά σε εκείνους που λένε ότι κάνει την... χαριτωμένη

«Εχω δουλέψει με όλα τα μεγάλα ονόματα. Ο Στράτος Διονυσίου ήταν ο αγαπημένος μου, ήμουν το γούρι του. Εκτός από μεγάλος καλλιτέχνης, ήταν κι ένα μεγάλο παιδί. Μου αρέσουν οι άνθρωποι που δεν αφήνουν το παιδί μέσα τους να μεγαλώσει. Αν κάτι τύχαινε και τον ενοχλούσε, θα το έλεγε. Ηταν αυτό το αυθόρμητο παιδί, που λάτρεψε ο κόσμος. Ο Τόλης Βοσκόπουλος ήταν ο πατέρας των καλλιτεχνών. Ήταν πολύ δίκαιος. Θα άκουγε το πρόγραμμα του πρώτου μέρους κι ήθελε να είναι σωστά μοιρασμένο για τους τραγουδιστές. Ήταν κορυφαίος. Η Δούκισσα ήταν μια κυρία, αξιολάτρευτη. Με την Πόλυ Πάνου, με την Μαίρη Λίντα, μια χαρούμενη γυναίκα και τσαχπίνα. Έχουμε ίδια ιδιοσυγκρασία» είπε η Μπέσσυ Αργυράκη για την καριέρα της και τις συνεργασίες της.

Video Loading...

«Για την Τζένη Βάνου δεν χωράνε λόγια για αυτήν τη φωνάρα. Η φωνή της ήταν νούμερο ένα. Είχε μια σειρά από ατυχίες και δεν έκανε την καριέρα που έπρεπε να κάνει στο εξωτερικό. Υπήρχε πιθανότητα να βγει προς τα έξω, την περίοδο που βγήκε η Νάνα Μούσχουρη. Είναι και το να βρεις τα σωστά πρόσωπα και το timing. Η Ρίτα Σακελλαρίου ήταν αρχόντισσα και πολύ αυθεντικό άτομο. Θαυμάσια τραγουδίστρια, έχει χαρίσει πολλές επιτυχίες και πέρασα πολύ καλά μαζί της» συμπλήρωσε η Μπέσσυ Αργυράκη.

Video Loading...

Τέλος, μιλώντας για την εμπειρία της στο "Dancing With The Stars" και αποκάλυψε την ατάκα που της είπε ο σύζυγός της όταν το έμαθε αλλά και την ερώτηση του παραγωγού για το αν θα ανταπεξέλθει στο concept του σόου.

Video Loading...

«Ξύπνησα από ένα ωραίο όνειρο από τότε. Αυτό που έχει μεσολαβήσει είναι ότι ποτέ δεν είναι αργά να κάνεις το όνειρό σου, να ονειρευτείς και να πραγματοποιήσεις το όνειρό σου. Όταν ξεκίνησα στο Dancing With The Stars δεν περίμενα να είναι κάτι που θα με ξετρελάνει, δεν περίμενα ότι θα μου άνοιγε μια πόρτα στο φως και θα με κάνει να νιώσω μικρότερη», είπε για όσα άλλαξαν μετά την ενασχόλησή της με τον χορό.

«Ηταν παρακινδυνευμένο και για την ηλικία μου και για τα κιλά μου. Φαντάσου, ο άνδρας μου όταν το έμαθε μου είπε “Πού πας ρε Καραμήτρο” που είναι και γιατρός και που ο ίδιος μου έβγαλε και το καπέλο στο τέλος», πρόσθεσε η Μπέσσυ Αργυράκη.