Η Καρντάσιαν κατέστρεψε το θρυλικό φόρεμα της Μονρόε; Οι φωτογραφίες με το πριν και το μετά

«Δώσε σε μία γυναίκα τα κατάλληλα παπούτσια και μπορεί να κατακτήσει τον κόσμο. Δώστης το λάθος φόρεμα και μπορεί να εξοργίσει εκατομμύρια ανθρώπους». Αυτή η φράση ταιριάζει... γάντι στην Κιμ Καρντάσιαν, η οποία κατάφερε για ακόμη μία φορά να δεχθεί αρνητική κριτική. Ενας φανατικός θαυμαστής της Μέριλιν Μονρόε κατηγόρησε την Κιμ Καρντάσιαν πως κατέστρεψε το εμβληματικό φόρεμα που φορούσε όταν τραγούδησε το «Happy Birthday» στον τότε πρόεδρο Τζον Κένεντι. Υπενθυμίζετα ότι η Κιμ Καρντάσιαν φόρεσε το εν λόγω φόρεμα στο Met Gala 2022 και δέχθηκε σκληρή κριτική.

Σύμφωνα με τον λογαριασμό στο Instagram «Marilyn Monroe Collection», που μοιράστηκε φωτογραφίες του φορέματος, το οποίο εκτίθεται στο «Ripley’s Believe It or Not», από το φόρεμα φαίνεται να λείπουν κάποιοι κρύσταλλοι ενώ άλλοι «κρέμονται από μια κλωστή».

Οι εν λόγω φωτογραφίες τραβήχτηκαν από τον Chad Michael Morrisette στις 12 Ιουνίου. «Τόσα πολλά κάνατε για τη διατήρηση ‘της ακεραιότητας του φορέματος και της συντήρησής του, Ripley’s, άξιζε τον κόπο;» έγραφε η λεζάντα σχολιάζοντας ειρωνικά την δήλωση που είχε εκδώσει το μουσείο σχετικά με το δανεισμό του φορέματος στην διάσημη τηλεπερσόνα.

Το φόρεμα της Marilyn Monroe δεν έκλεινε στην Kim Kardashian - Η λύση που βρέθηκε για να το φορέσει

Προκειμένου να καταφέρει να φορέσει το φόρεμα της Μέριλιν Μονρόε, χρειάστηκε να κάνει μια πολύ αυστηρή δίαιτα, από την οποία έχασε 8 κιλά σε τρεις εβδομάδες. Ωστόσο, στο φως της δημοσιότητας ήρθαν και άλλες λεπτομέρειες σχετικά με την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί, που αποδεικνύουν ότι τελικά η διάσημη τηλεπερσόνα δεν χώρεσε στο φόρεμα της Μονρόε.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το ΤΜΖ, στην πρόβα για το μεγάλο event, η Κιμ Καρντάσιαν ήταν πανικόβλητη, την ώρα που η ομάδα της παλεύει να της φορέσει το θρυλικό φόρεμα, καθώς αυτό δεν μπορεί να κουμπώσει στα οπίσθιά της. Η Καρντάσιαν παύει να ανησυχεί, όταν βρίσκεται η λύση να καλύψουν απλώς την πίσω όψη με μία λευκή γούνα, παρόμοια με αυτή που φορούσε η αείμνηστη Μέριλιν Μονρόε.

«Θεέ μου! Ναι, μπορούμε να το δέσουμε έτσι και να το κρατήσουμε ανοιχτό;» ρωτάει η Κιμ Καρντάσιαν όταν βλέπει ότι το φόρεμα εφαρμόζει καλά έστω και με το φερμουάρ ανοιχτό. «Και μπορούμε να βάλουμε μια γούνα από πάνω;», ακούγεται να συμπληρώνει.

Αυτό σήμαινε, όπως εξηγεί και η Daily Mail, ότι η Κιμ Καρντάσιαν φορούσε το φόρεμα ξεκούμπωτο ενώ περπατούσε στο κόκκινο χαλί του Met Gala, πριν αλλάξει και φορέσει ένα ακριβές αντίγραφο προσαρμοσμένο στο δικό της σώμα.