«Παλεύει για τη ζωή του»: Ωρες αγωνίας για τον ανιψιό του Δαδακαρίδη - Η ανάρτηση του ηθοποιού

Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram προχώρησε σε μια πιο προσωπική εξομολόγηση και παράλληλα μετέδωσε ένα ηχηρό μήνυμα, για την αξία της ζωής και το πόσο σημαντικό είναι, να προσπαθούμε να μην το βάζουμε κάτω και να ομορφαίνουμε όλα τα άσχημα. Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός δημοσίευσε μια φωτογραφία στην οποία τον βλέπουμε να ακουμπά το χέρι του ανιψιού του, ο οποίος γεννήθηκε πρόωρα και παλεύει για τη ζωή του. Με αφορμή τη εικόνα αυτή έγραψε στη λεζάντα:

Διαβάστε ακόμη: Μαίρη Χρονοπούλου: Χάρισα τα φορέματά μου σε τρανς - Εχω βιώσει κακοποιητική σχέση

«Αυτός ο ανθρωπάκος είναι ο ανιψιός μου γεννήθηκε πρόωρα και παλεύει το αγόρι μου για την ζωή του … εμείς που θεωρούμε δεδομένο ότι ζούμε να το ξανασκεφτούμε να ευχαριστήσουμε ότι πιστεύουμε που είμαστε καθημερινά ζωντανοί και να αρπάξουμε την μέρα την κάθε μέρα όσο δύσκολα και να είναι τα πράγματα και να παλέψουμε να φτιάξουμε έναν κόσμο πολύ πιο όμορφο από το χτεσινό …keep walking my boy we will meet soon».