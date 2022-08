Στην Ελλάδα απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές η Αθηνά New York, η νικήτρια του The Bachelor 2. Μπορεί η σχέση της με τον Αλέξη Παππά να ολοκληρώθηκε πρόωρα, ωστόσο η Αθηνά δεν παύει να δηλώνει ξετρελαμένη με την Ελλάδα και τις ομορφιές της. Πρόσφατα η Αθηνά New York βρέθηκε στην Κεφαλονιά, ενώ η τόπλες φωτογραφία στο Instagram προκάλεσε πανικό. Η ίδια δημοσίευσε και βίντεο από την ώρα που γυμνάζεται πάνω σε ένα σκάφος.

Διαβάστε ακόμη: Ιλάρι Μπλάζι: Ετσι περνά το πρώτο της καλοκαίρι χωρίς τον Φραντσέσκο Τότι μετά από 20 χρόνια