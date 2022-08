«Βασιλική» συνεργασία Madonna και Beyonce στο «Break My Soul: The Queens Remix»

Μία ιστορική μουσική συνεργασία γεννήθηκε ανάμεσα σε δύο βασίλισσες της soul και της pop μουσικής! Madonna και Beyoncé ένωσαν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους και συνεργάστηκαν σε ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Break My Soul: The Queens Remix». Την ώρα που η διεθνής μουσική σκηνή δεν είχε ιδέα για μία τέτοια συνεργασία, οι δύο σταρ η μία στα 63 της χρόνια και η άλλη στα 40 της θα βγάλουν μία σπέσιαλ έκδοση του κομματιού «Break My Soul».

Το σινγκλ αυτό βγήκε μία μόλις βδομάδα μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ «Renaissance» της Beyonce στις 29 Ιουλίου, η οποία είχε να βγάλει νέο μεγάλο δίσκο από το LP «Lemonade» του 2016. Με μόνη εξαίρεση το σάουντρακ του Lion King το 2019. Και οι δύο top τραγουδίστριες πρόβαλαν την μεταξύ τους συνεργασία στα κοινωνικά δίκτυα.