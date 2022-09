Mad Clip: Πριν έναν χρόνο το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα που έκοψε το νήμα της ζωής του τράπερ

Σαν σήμερα, πριν από ένα χρόνο, την Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021 έφυγε από τη ζωή ο δημοφιλής ράπερ Mad Clip μετά από τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Αθηνάς (σ.σ. είναι η συνέχεια της λεωφόρου Βουλιαγμένης), στο παραλιακό μέτωπο. Το τραγικό περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 02:00 τα ξημερώματα, όταν ο 34χρονος μουσικός -κατά κόσμον Πίτερ Αναστασόπουλος- έχασε τον έλεγχο του πολυτελούς αυτοκινήτου του και καρφώθηκε σε μία κολόνα ηλεκτροφωτισμού και σε ένα δέντρο.

Διαβάστε ακόμη: Μίκης Θεοδωράκης: Ενας χρόνος χωρίς τον μεγάλο μουσικοσυνθέτη - Η σπουδαία πορεία της ζωής του

Στο σημείο έφτασαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, όπου χρειάστηκαν περισσότερο από 2 ώρες για να τον απεγκλωβίσουν μέσα από το όχημα του που είχε μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών, λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης. Στη συνέχεια ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον Mad Clip χωρίς τις αισθήσεις του, τον διεκόμισε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» όπου άφησε την τελευταία του πνοή. Η τραγική είδηση προκάλεσε σοκ στον καλλιτεχνικό κόσμο και την προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος είχε αναλάβει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.

Το σημείο που σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στον Mad Clip (Πηγή: Reader.gr)

Τα στοιχεία της έρευνας έδειξαν πως ο αδικοχαμένος τράπερ πρόλαβε να πατήσει φρένο στην παραλιακή και να κόψει στα 80 χιλιόμετρα από τα 134. Το πόρισμα για το μοιραίο δυστύχημα - που κυκλοφόρησε πρόσφατα - έριξε φως στα αίτια θανάτου του. Φαίνεται πως ο θάνατος του τραγουδιστή οφείλεται σε απώλεια ελέγχου του αυτοκινήτου του.

Δεκάδες ήταν οι καλλιτέχνες που προχώρησαν σε αναρτήσεις στα social media, για να τιμήσουν τον φίλο τους, με την Ελένη Φουρέιρα να είναι συντετριμμένη από το θάνατο του τράπερ. Τραγική ειρωνεία το γεγονός ότι το βράδυ πριν από το τροχαίο δυστύχημα, διασκέδαζαν σε γάμο, όπου μάλιστα τραγούδησαν και τη μεγάλη επιτυχία τους «Μπορεί». Η κηδεία του έγινε στις 6 Σεπτεμβρίου του 2021 στο Κοιμητήριο του Παλαιού Φαλήρου, με πλήθος θαυμαστών να τον συνοδεύουν στην τελευταία του κατοικία, μέσα σε κλίμα οδύνης.

Ποιος ήταν ο Mad Clip

Ο Mad Clip γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 25 Μαΐου του 1987 από γονείς Έλληνες, όμως όπως είχε αποκαλύψει μετά τον χωρισμό τους ο ίδιος ήταν διαρκώς μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ. Το 2003 αρχίζει να ασχολείται με τη μουσική και μέχρι το 2016 έκανε rap αποκλειστικά σε αγγλικό στίχο, μετά από μία περιπέτεια στον στρατό, που όπως είχε πει τον έδιωξαν "ως απροσάρμοστο" θα βρεθεί στην Κύπρο και το 2016 οριστικά στην Αθήνα.

Ο Mad Clip άνηκε στο δυναμικό της δισκογραφικής εταιρίας Capital Music και τα τελευταία χρόνια μετρούσε δεκάδες επιτυχίες και εκατομμύρια views στο Youtube. Με τη μεταγραφή του στην Capital αρχίζει η συνεργασία με τον Light. Κυκλοφόρησαν το «Dealer» και άρχισε μια σειρά κομματιών που έφεραν εκατομμύρια views στο Youtube και χιλιάδες ακροάσεις στο Spotify.

Mad Clip: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες του - Τα τραγούδια με τα εκατομμύρια views

Τραγούδια όπως το Mama, το Kotera, το Megistanas, το Sinthikes τον τοποθετούν σε ένα από τους δημοφιλέστερους τραγουδιστές στο διαδίκτυο ενώ και στις συναυλίες ο κόσμος, ειδικά μικρότερων ηλικιών, είναι πολύς. Παρουσιάστηκε στη δισκογραφία το 2017 με το LP O Amerikanos και από τότε ακολούθησαν άλλα τρία το Super trapper, το Super Trapper 2 και το Still Active σε συνεργασία με τον Strat.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, συνεργάστηκε με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής ραπ σκηνής και όχι μόνο. Πολλές συνεργασίες με άλλα μέλη της trap σκηνής, όπως ο Fy, Ypo, Illeo, Sin Boy, Hawk, Lil Barty κ.α. αλλά και στη συνέχεια με άλλου είδους μουσικής όπως η Ελένη Φουρέιρα και η Josephine.

Mad Clip: Σε billboard στην Times Square της Νέας Υόρκης

Σε billboard στη φημισμένη Times Square της Νέας Υόρκης μπήκε ο Mad Clip με αφορμή τον τελευταίο δίσκο του, τον οποίο ετοίμασε πριν φύγει από τη ζωή και κυκλοφόρησε τον περασμένο Απρίλιο από την Capital Music και την Panik Records. Το album έχει τίτλο «Money And Drugs Can't Live In Poverty» και πρόκειται για τη φράση από την οποία προέκυψε το καλλιτεχνικό όνομα του Mad Clip, αποτελώντας ένα φόρο τιμής στον Mad Clip και στο μουσικό του έργο.

Το «Money And Drugs Can't Live In Poverty» είναι διαθέσιμο από τις 29 Απριλίου και αμέσως έγινε νούμερο ένα στα digital charts, σημειώνοντας ρεκόρ με εκατομμύρια streams από το πρώτο 24ωρο και περιλαμβάνει 17 tracks, τόσο solo, όσο και συνεργασίες του Mad Clip με άλλους καλλιτέχνες.

Να θυμίσουμε πως ο Mad Clip έφυγε από τη ζωή στις αρχές του περασμένου Σεπτεμβρίου σε τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Αθηνάς όταν έχασε τον έλεγχο του πολυτελούς οχήματος του κι αυτό καρφώθηκε σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού.

Προσωπογραφία του Mad Clip σε τοίχο στο Μεταξουργείο

Οstreet art καλλιτέχνης Hambas δημιούργησε, στη μνήμη του αδικοχαμένου τράπερ, Mad Clip, μία εντυπωσιακή προσωπογραφία του 34χρονου μουσικού σε πρόσοψη κτηρίου στο Μεταξουργείο. Ο δημιουργός της προσωπογραφίας του Mad Clip ήταν θαυμαστής του άτυχου τραγουδιστή και σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Ωρα Ελλάδος» στο Open (6/9/21), είπε ότι είχε προτείνει στον τράπερ να συνεργαστούν, καθώς τον θαύμαζε, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν κατάφερε να γίνει εφικτό.

«Οταν φύγω, ναι, έλα να συνεργαστούμε» του είχε πει ο Mad Clip και ο καλλιτέχνης αποφάσισε να τιμήσει την επιθυμία του.