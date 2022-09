«Μισώ τους θαυμαστές μου», έλεγε ο Μπουρντέν πριν αυτοκτονήσει - Ο εθισμός στα ναρκωτικά και η εμμονή με την σύντροφό του

Νέο βιβλίο φέρνει στο φως άγνωστες λεπτομέρειες για την ταραχώδη ζωή του διάσημου σεφ, Αντονι Μπουρτνέν, υποστηρίζοντας ότι πάλευε με το αλκοόλ και τα στεροειδή και του άρεσε να κοιμάται με πόρνες. Οπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail, ο Αντονι Μπουρντέν είχε παραπονεθεί στην πρώην σύζυγό του ότι «μισούσε» τους θαυμαστές του και ότι δεν ήθελε πλέον να είναι διάσημος λίγους μήνες πριν αποφασίσει να τερματίσει τη ζωή του το 2018. Ο τηλεοπτικός σταρ αυτοκτόνησε σε δωμάτιο ξενοδοχείου στη Γαλλία τον Ιούνιο του 2018, ενώ βρισκόταν εκεί για τα γυρίσματα της εκπομπής του στο CNN, Parts Unknown. Ο θάνατός του συγκλόνισε τους φίλους και την οικογένειά του.Ο ίδιος είχε μιλήσει ανοιχτά για τις μάχες που έδινε με κάθε είδους εθισμό, αλλά φαινόταν να έχει ξεπεράσει τους περισσότερους από τους δαίμονές του. Ο σεφ είχε μια κόρη στην οποία είχε τεράστια αδυναμία. Ο Μπουρντέν ήταν επίσης ερωτευμένος με την ηθοποιό Ασία Αρτζέντο, η οποία μόλις τον είχε παρατήσει για έναν Γάλλο δημοσιογράφο στη Ρώμη.

Διαβάστε ακόμη: Βικτόρια Μπέκαμ: Εσβησε τατουάζ με τα αρχικά του Ντέιβιντ - Φήμες για πρόβλημα στον γάμο τους

Πάλευε με το αλκοόλ, τα στεροειδή και κοιμόταν με πόρνες

Το βιβλίο με τίτλο «Down and Out in Paradise: The Life of Anthony Bourdain» θα κυκλοφορήσει στις 11 Οκτωβρίου. Η συγγραφέας του Τσάρλς Λίρχσεν είναι η πρώην αρχισυντάκτρια του Sports Illustrated, πρώην συγγραφέας του Rolling Stone και γνωστή βιογράφος. Το βιβλίο αυτό όμως έρχεται «χαλάσει» τη δημόσια εικόνα του Μπουρντέν.

«Είμαι μόνος και ζω σε διαρκή αβεβαιότητα»

Το βιβλίο περιλαμβάνει επίσης μηνύματα, email και το ιστορικό αναζήτησης του υπολογιστή του Μπουρντέν, τα οποία αποκαλύπτουν την οδυνηρή σχέση του με την Αρτζέντο. Είχε χωρίσει μαζί του, επικαλούμενη την «κτητικότητα» του πάνω της. Ο Μπουρντέν είχε αποκαρδιωθεί από τις φωτογραφίες της Ιταλίδας ηθοποιού να χορεύει με τον δημοσιογράφο Hugo Clement στο λόμπι του Hotel de Russie στη Ρώμη, όπου εκείνη και ο Bourdain μοιράστηκαν ξεχωριστές αναμνήσεις. Το βιβλίο αποκαλύπτει ότι έψαξε το όνομά της στο Διαδίκτυο «εκατοντάδες» φορές αργότερα. Στην τελική ανταλλαγή κειμένου τους, ρώτησε: «Μπορώ να κάνω κάτι;» Εκείνη απάντησε: «Σταμάτα να μου τη σπας». Εκείνος απάντησε: «Εντάξει» και αυτοκτόνησε ώρες αργότερα.

Η οικογένεια του Bourdain και η Asia Argento έχουν ήδη αμφισβητήσει το βιβλίο, κατηγορώντας τον Leershen για πολλαπλές ανακρίβειες. «Όλα όσα γράφει για τις σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις μέσα στην οικογένειά μας ως παιδιά και ως ενήλικες τα κατασκεύασε ή έκανε τελείως λάθος», είπε στους Times ο Κρίστοφερ, ο αδερφός του Μπουρντέν. Η Αρτζέντο αρνήθηκε να σχολιάσει το βιβλίο. Σε ένα email προς τον δημοσιογράφο που λέει ότι του απαγορεύει να το δημοσιεύσει, είπε: «Πάντα ο Ιούδας γράφει τη βιογραφία».