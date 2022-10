Δέσποινα Βανδή για Βασίλη Μπισμπίκη: «Μου δόθηκε μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή» - Η ερώτηση που την αιφνιδίασε

Λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα του «Just The Two Of Us» το ερχόμενο Σάββατο (8/10) η Δέσποινα Βανδή μίλησε στην Κατερίνα Καινούργιου και την εκπομπή «Super Κατερίνα» για τον σύντροφό της, Βασίλη Μπισμπίκη, πώς τον γνώρισαν τα δύο παιδιά της, για το αν σκοπεύουν να παντρευτούν, αλλά και για το αν θα συνεργαζόταν μαζί του στο θέατρο. «Ήταν κεραυνοβόλος έρωτας. Αυτό που μας συνέβη με βρήκε σε μια φάση της ζωής μου που ούτε το έψαχνα επί της ουσίας, προέκυψε έτσι ξαφνικά. Δεν ξέρω πραγματικά τι να σου πω. Σε μία φράση θα πω ότι ο έρωτας στα 50 έχει άλλη δυναμική, είναι πιο ουσιαστικός. Έχεις φτάσει σε ένα τέτοιο στάδιο, εγώ είχα φτάσει δηλαδή σε ένα στάδιο που ήξερα ακριβώς τι θέλω, ένα στάδιο που κάνεις λιγότερους συμβιβασμούς, δεν βάζεις νερό στο κρασί σου εύκολα να προχωρήσεις σε μια νέα σχέση. Δεν έχεις ανάγκη να συμβιβάζεσαι για κάτι. Οπότε όταν σου προκύπτει και έχεις μια ωριμότητα και έναν διαφορετικό ψυχισμό, έχει και άλλη ένταση», εξομολογήθηκε η γνωστή τραγουδίστρια.

Παραδέχτηκε πως «Αισθάνομαι ότι μου δόθηκε μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Αισθάνομαι πολλές φορές ότι μου τον έφερε ο Θεός. Αισθάνομαι ότι είναι ένας άνθρωπος που ήρθε με έπιασε από το χέρι και μου είπε "τώρα θα πάμε βόλτα στη ζωή μαζί". Ήμουν ένας άνθρωπος που πάντα έτρεχε, δούλευε πάρα πολύ και με ένοιαζε η οικογένειά μου, τα παιδιά μου, να είναι όλα καλά και είχα ξεχάσει πώς είναι να ζω για μένα. Ο Βασίλης μπήκε με τόσο σαρωτικό τρόπο στη ζωή μου, σιγά σιγά, γιατί ήμουν πολύ φοβισμένη και οχυρωμένη πίσω από πεποιθήσεις που ήταν δύσκολο να σπάσουν. Το έκανε με τέτοιο τρόπο πραγματικά που πια έφυγαν όλες οι άμυνες και είπα "ναι, αυτό μου αξίζει να το ζήσω".

Αυτό που ερωτεύτηκα πιο πολύ στον Βασίλη είναι η αλήθεια του, έχει μεγάλη δύναμη ψυχής και πολλή αγάπη μέσα του για όλους τους ανθρώπους. Τα βλέπει όλα καλοπροαίρετα. Έχει ευγένεια. Με τον Βασίλη κούμπωσαν οι ψυχές μας με τέτοιο τρόπο που μέρα με τη μέρα γίνεται πιο δυνατό. Εγώ είμαι ευτυχισμένη που είμαστε μαζί, γεμίζει με χαρά τη κάθε μου ημέρα».

Όταν η Κατερίνα Καινούργιου τη ρώτησε για τη σχέση που έχει αναπτύξει ο σύντροφός της με τα δυο παιδιά της από τον πρώτο της γάμο, η Δέσποινα Βανδή απέδειξε για άλλη μια φορά πως έχει χιούμορ αφού γέλασε και δεν έκρυψε ότι δεν ήταν έτοιμη για μια τέτοια ερώτηση. Στη συνέχεια, όμως, αποκάλυψε ότι τα παιδιά της ήταν εκείνα που της ζήτησαν να γνωρίσουν τον Βασίλη Μπισμπίκη όταν τους είπε ότι υπάρχει ένας άντρας για τον οποίο έχει συναισθήματα.

«Είπα στα παιδιά μου ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που έχω συναισθήματα για αυτόν και μου ζήτησαν από μόνα τους να γνωρίσουν τον Βασίλη. Και εγώ εξεπλάγην, δεν ήμουν προετοιμασμένη. Έτσι τους τον γνώρισα και πραγματικά έχουν αναπτύξει μια πολύ όμορφη σχέση μεταξύ τους. Χαίρομαι πολύ για αυτό. Είναι συγκινητικό. Τα παιδιά έχουν εμπιστοσύνη στην μάνα τους, αλλά αυτό δεν θα έφτανε από μόνο του εάν ο Βασίλης δεν ήταν αυτός που είναι», είπε χαρακτηριστικά η Δέσποινα Βανδή.

Παραδέχτηκε πως το κυνηγητό από τους παπαράτσι - και όχι μόνο - στις αρχές της σχέσης τους ήταν «λίγο αγριευτικό», ενώ εξήγησε για ποιο λόγο δεν έχει διαφορά το αν θα παντρευτούν ή όχι.

«Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα και από κανέναν. Του είχα πει ότι από τη στιγμή που θα γίνει γνωστό, θα υπάρξει αρκετό κυνηγητό, θα το αντέξεις; Έλεγα μέσα μου "δεν ξέρεις τι σε περιμένει". Με τον Βασίλη μας τραβούσαν φωτογραφίες με κινητά και τις πουλούσαν, Αυτό είναι λίγο αγριευτικό. Ο γάμος επί της ουσίας δεν έχει καμία σημασία πια. Αυτό που μας νοιάζει είναι να είμαστε καλά εμείς και τα παιδιά μας. Την ευτυχία δεν την προεξοφλεί κανένας γάμος, την ευτυχία τη δουλεύουν δύο άνθρωποι μαζί», ανέφερε η γνωστή τραγουδίστρια.

Τέλος, η Δέσποινα Βανδή δεν έκρυψε πως εάν της το ζητούσε ο Βασίλης Μπισμπίκης, θα συνεργαζόταν μαζί του στο θέατρο.

«Αν ο Βασίλης μου έλεγε ότι πρέπει να παίξουμε μαζί στο θέατρο, κάποια στιγμή αργότερα μπορεί και να το έκανα. Πραγματικά έχω αγαπήσει το θέατρο. Σέβομαι και υποκλίνομαι στο ταλέντο των ηθοποιών. Και επειδή μου αρέσει πολύ ο Βασίλης ως σκηνοθέτης θα ήθελα πολύ να παίξω σε μια παράσταση που θα με σκηνοθετήσει», δήλωσε η Δέσποινα Βανδή.