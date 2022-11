Μαράια Κάρεϊ: Halloween τέλος - Κήρυξε την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου (βίντεο)

Mariah Carey: Halloween τέλος - Κήρυξε την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου

Από κακιά μάγισσα η Μαράια Κάρεϊ μεταμορφώνεται σε Αγιοβασιλίτσα σε βίντεό της στο TikTok, δίνοντας το σύνθημα να λήξουν οι εορτασμοί του Halloween και να αρχίσει η χριστουγεννιάτικη περίοδος υπό τους ήχους του «ύμνου» των Χριστουγέννων, All I Want For Christmas