Βίντεο: Η στιγμή που ο Νικ Κάρτερ ξεσπά σε λυγμούς πάνω στη σκηνή μετά τον θάνατο του αδελφού του Ααρον

Μία ημέρα μετά τον θάνατο του Ααρον Κάρτερ, ο αδελφός του Νικ, ο οποίος βρίσκεται σε προγραμματισμένη περιοδεία με το συγκρότημά του, τους Backstreet Boys, ξέσπασε σε λυγμούς πάνω στη σκηνή. Ο 42χρονος τραγουδιστής δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του ενώ τραγουδούσε το «Show Me The Meaning of Being Lonely» και δεν μπόρεσε να τελειώσει την ερμηνεία του. Τότε, τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος έσπευσαν στη σκηνή να τον αγκαλιάσουν και να τον στηρίξουν. «Απόψε έχουμε βαριά καρδιά, γιατί χάσαμε ένα από τα μέλη της οικογένειάς μας χθες», είπε ο Κέβιν Ρίτσαρντσον απευθυνόμενος στους θαυμαστές του για να συνεχίσει: «Θέλαμε απλώς να βρούμε μια στιγμή στη συναυλία μας για να τον τιμήσουμε. Είναι μέλος της οικογένειάς μας και σας ευχαριστούμε για την αγάπη και την υποστήριξή σας».

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, οι Backstreet Boys είχαν ενημερώσει ότι παρά το πένθος τους η συναυλία θα γινόταν κανονικά. Ο Knowle DJ έγραψε στο Instagram: «Απ' όσο μου είπαν η συναυλία θα γίνει και θα είμαι εκεί απόψε. Αλλά θα πρότεινα να ελέγξετε τις επίσημες ιστοσελίδες για να είστε σίγουροι σε περίπτωση που αλλάξει κάτι. Ευχαριστώ για την υπομονή και την κατανόησή σας και ας προσευχηθούμε όλοι για τον Νικ και την οικογένειά του».

Νικ Κάρτερ: «Ράγισε η καρδιά μου»

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Nικ Κάρτερ είχε δημοσιεύσει στο Instagram φωτογραφίες με τον αδερφό του λέγοντας ότι η καρδιά του έχει ραγίσει παρά την περίπλοκη σχέση τους. «Η καρδιά μου έχει σπάσει. Παρόλο που ο αδελφός μου και εγώ είχαμε μια περίπλοκη σχέση, η αγάπη μου γι' αυτόν δεν έσβησε ποτέ. Πάντα κρατούσα την ελπίδα ότι με κάποιο τρόπο, κάποια μέρα θα ήθελε να βαδίσει σε ένα υγιές μονοπάτι και τελικά θα έβρισκε τη βοήθεια που τόσο απεγνωσμένα χρειαζόταν. Μερικές φορές θέλουμε να κατηγορήσουμε κάποιον ή κάτι για μια απώλεια, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο εθισμός και η ψυχική ασθένεια είναι ο πραγματικός κακός εδώ. Θα μου λείψει ο αδελφός μου περισσότερο από όσο μπορεί να φανταστεί κανείς. Σε αγαπώ Chizz. Τώρα μπορείς επιτέλους να έχεις την ηρεμία που δεν μπόρεσες ποτέ να βρεις εδώ στη γη....Σ' αγαπώ αδελφούλη μου».

Υπνεθυμίζεται ότι ο 34χρονος Ααρον Κάρτερ βρέθηκε νεκρός στην μπανιέρα του στο σπίτι του στο Λάνκαστερ της Καλιφόρνια το Σάββατο (5/11). Οι γείτονες είπαν ότι μια γυναίκα, που πιστεύεται ότι ήταν η οικιακή βοηθός του σπιτιού, άνοιξε την πόρτα φωνάζοντας «είναι νεκρός, είναι νεκρός».