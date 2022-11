Αντζελα Δημητρίου: Μετά την αργιλοθεραπεία, βόλτα πάνω σε καμήλα στην Ιερουσαλήμ

Τις τελευταίες ημέρες η Άντζελα Δημητρίου βρίσκεται στο Ισραήλ όπου περνάει ημέρες ξεκούρασης και ξεγνοιασιάς και έτσι μετά την αργιλοθεραπεία στη Νεκρά Θάλασσα και τις βουτιές στην πισίνα, η γνωστή τραγουδίστρια έκανε βόλτα πάνω σε καμήλα στην Ιερουσαλήμ και μοιράστηκε στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram.

«Στην ζωή σου θα συναντήσεις πολλές οάσεις για να "ξεδιψάσεις"! Πολλά φιλιά από το μέρος που ξεκινούν τα "αληθινά" θαύματα του κόσμου!», έγραψε στην ανάρτησή της η Άντζελα Δημητρίου, ενθουσιάζοντας τους followers της με τις πόζες που ανέβασε στο προφίλ της, οι οποίοι της ευχήθηκαν να απολαύσει τις σύντομες διακοπές της αφού η ώρα της επιστροφής στην Αθήνα δεν αργεί, ώστε να ετοιμαστεί με τον Παύλο Σταματόπουλο για το επόμενο live του «Just The Two Of Us» το ερχόμενο Σάββατο 19 Νοεμβρίου.