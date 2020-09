Ο Steve Rannazzisi είχε ισχυριστεί ότι την ημέρα της τραγωδίας βρισκόταν στους Δίδυμους Πύργους, είχε περιγράψει αρκετές φορές έκτοτε πώς βίωσε το χτύπημα και πόσο υπέφερε από εκείνη την ημέρα, μέχρι που τον Σεπτέμβριο του 2015 παραδέχτηκε ότι είχε πει ψέματα.

«Ήμουν νέος και έκανα ένα λάθος που μετανιώνω πικρά και για το οποίο δεν αρκεί μια συγγνώμη» είχε γράψει ο Rannazzisi στο Twitter.

As a young man, I made a mistake that I deeply regret and for which apologies may still not be enough.