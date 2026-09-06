Βρήκαμε ένα δελτίο ΠΡΟ-ΠΟ από το 1969: H «ποδοσφαιρική γεωγραφία» που δεν υπάρχει πια

Υπάρχουν κάποια αντικείμενα που λειτουργούν σαν χρονομηχανές. Δεν χρειάζονται ρεύμα, ούτε οθόνες. Αρκεί η μυρωδιά του παλιού χαρτιού, λίγο ξεθωριασμένο μελάνι και μια ημερομηνία: 22 Ιουνίου 1969.

Έπεσε στα χέρια μας μια φωτογραφία από ένα αυθεντικό δελτίο ΠΡΟ-ΠΟ εκείνης της εποχής. Μια εποχή που το Σαββατοκύριακο μύριζε τρανζιστοράκι κολλημένο στο αυτί και ελπίδα. Τότε που το όνειρο της ελληνικής οικογένειας για μια καλύτερη ζωή, ένα καινούργιο σπίτι ή ένα αυτοκίνητο, στοίχιζε μόλις 2,50 δραχμές, όσο έκανε δηλαδή η μία στήλη.

Αν παρατηρήσεις προσεκτικά αυτό το χάρτινο κειμήλιο, θα δεις ότι δεν μοιάζει σε τίποτα με τα σημερινά, απρόσωπα τυπωμένα χαρτάκια των πρακτορείων. Ήταν μια ολόκληρη ιεροτελεστία.



Δελτίο ΠΡΟ-ΠΟ, 1969 | Facebook / @George Kozanara



Το δελτίο ήταν χωρισμένο σε τρία μέρη. Το συμπλήρωνες προσεκτικά (1 για νίκη γηπεδούχου, 2 για νίκη φιλοξενούμενου, Χ για ισοπαλία) προσέχοντας να περάσει το καρμπόν. Ο πράκτορας κρατούσε τη «Μήτρα» και το «Στέλεχος» και σου έδινε το «Απόκομμα».

Διαβάστε ακόμα: Περίπτερα, «βρώμικα» και bowling: 12 πράγματα που δεν συναντάμε πια στους δρόμους

Το πιο μαγικό σημείο, όμως, βρισκόταν στο κάτω μέρος. Εκεί, ο πράκτορας κολλούσε με ευλάβεια την «ταινία εγκυρότητας», ένα ειδικό γραμματόσημο που πιστοποιούσε ότι το δελτίο σου είναι νόμιμο και κατατεθειμένο. Χωρίς αυτό το χαρτάκι, ήσουν εκτός παιχνιδιού.



Οι 13 αγώνες

Διαβάζοντας τις ομάδες του συγκεκριμένου δελτίου (22-6-1969), είναι σαν να διαβάζεις την ποδοσφαιρική γεωγραφία μιας Ελλάδας που δεν υπάρχει πια, παρέα με λίγη ιταλική φινέτσα στο τέλος. Το δελτίο είχε:

Αίας - Ιωνικός

Αργοναύτης - Γιάννινα

Εθνικός Αστήρ - Ορχομενός

Κόρινθος - Πανελευσινιακός

Λεβαδειακός - Ατρόμητος

Παναιτωλικός - Ίκαρος

Αναγέννησις - Μέγας Αλέξανδρος

Κοζάνη - Νίκη Βόλου

Λάρισα - Φλώρινα

Μακεδονικός - Απόλλων

Ξάνθη - Αλεξανδρούπολις

Και μετά... οι Ιταλοί. Επειδή τα ελληνικά πρωταθλήματα συχνά τελείωναν νωρίτερα ή δεν είχαν αρκετά ανταγωνιστικά ματς, ο ΟΠΑΠ δανειζόταν αγώνες από την Ιταλία για να κλείσει τη 13άδα:

Λιβόρνο - Τζένοα

Σπαλ - Μάντοβα



Η ιστορία των Προγνωστικών Ποδοσφαίρου (εξ ου και ΠΡΟ-ΠΟ) είχε ξεκινήσει ακριβώς δέκα χρόνια νωρίτερα, την 1η Μαρτίου 1959. Ήταν ένα παιχνίδι που πάντρευε την ποδοσφαιρική γνώση με την καθαρή τύχη. Η επιτυχία του ήταν τόσο τεράστια και άμεση, που χάρη στα έσοδά του χρηματοδοτήθηκε και δημιουργήθηκε η Α' Εθνική Κατηγορία την περίοδο 1959-1960 — το πρώτο ενοποιημένο πρωτάθλημα στην Ελλάδα.

Στην αρχή τα ματς ήταν 12. Τον Μάρτιο του 1965, όμως, προστέθηκε και 13ος αγώνας. Έτσι γεννήθηκαν οι θρυλικές κατηγορίες νικητών: οι «11άρηδες» που έβγαζαν ένα χαρτζιλίκι, οι «12άρηδες» που έπαιρναν έναν καλό μισθό, και οι «13άρηδες» που, σε μια νύχτα, άλλαζαν ζωή.

