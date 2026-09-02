Μενού

Η αληθινή ιστορία της Λίζι Μπόρντεν: Το έγκλημα που συγκλόνισε την Αμερική και έγινε μέχρι και παιδικό τραγούδι

Τώρα, ο Ράιαν Μέρφι φέρνει την ιστορία της Λίζι Μπόρντεν στο Netflix. Το «Monster: The Lizzie Borden Story» έχει πρεμιέρα στις 17 Σεπτεμβρίου.

Reader symbol
Newsroom
Lizzie Borden
Wikimedia Commons
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

«Κανείς δεν ξέρει τι πραγματικά συνέβη εκείνη τη μέρα». Κάπως έτσι ξεκινά το trailer της σειράς «Monster: The Lizzie Borden Story», της δημοφιλούς ανθολογίας του Ράιαν Μέρφι στο Netflix, που διεισδύει στα άδυτα μιας από τις πιο μυστηριώδεις true crime υποθέσεις στην αμερικανική ιστορία. Δύο δολοφονίες, που μέχρι σήμερα παραμένουν ανεξιχνίαστες.

Πιο συγκεκριμένα, η υπόθεση όχι μόνο δεν ξεχάστηκε ποτέ, αλλά, στο πέρασμα των χρόνων, εξελίχθηκε στον πιο γνωστό αστικό μύθο των ΗΠΑ, χαρίζοντας έμπνευση σε βιβλία, ταινίες, θεατρικά έργα, ενώ έγινε ακόμη και παιδικό τραγούδι.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

STORIES