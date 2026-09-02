Η αληθινή ιστορία της Λίζι Μπόρντεν: Το έγκλημα που συγκλόνισε την Αμερική και έγινε μέχρι και παιδικό τραγούδι

«Κανείς δεν ξέρει τι πραγματικά συνέβη εκείνη τη μέρα». Κάπως έτσι ξεκινά το trailer της σειράς «Monster: The Lizzie Borden Story», της δημοφιλούς ανθολογίας του Ράιαν Μέρφι στο Netflix, που διεισδύει στα άδυτα μιας από τις πιο μυστηριώδεις true crime υποθέσεις στην αμερικανική ιστορία. Δύο δολοφονίες, που μέχρι σήμερα παραμένουν ανεξιχνίαστες.
Πιο συγκεκριμένα, η υπόθεση όχι μόνο δεν ξεχάστηκε ποτέ, αλλά, στο πέρασμα των χρόνων, εξελίχθηκε στον πιο γνωστό αστικό μύθο των ΗΠΑ, χαρίζοντας έμπνευση σε βιβλία, ταινίες, θεατρικά έργα, ενώ έγινε ακόμη και παιδικό τραγούδι.
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